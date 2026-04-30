Die netzbildenden Funktionen großer Batteriespeicher von Sungrow sind nun vom TÜV Rheinland zertifiziert worden. In einem vollständigen Blackout-Test stellte das netzbildende System innerhalb von 19 Sekunden die Systemspannung wieder her und startete die gesamte Anlage neu. Der TÜV Rheinland hat die netzbildenden Funktionen großer Batteriespeicher (EES) von Sungrow zertifiziert. Die Zertifizierung umfasste 14 Szenarien über 138 Stunden, erfüllt internationale Standards und bestätigt einen zuverlässigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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