© Foto: hodim - stock.adobe.comDie Mastercard-Aktie gab am Donnerstag im frühen Handel am Donnerstag um rund 2 Prozent nach. Die Ergebnisse lagen aber über dem Konsens der Analystenschätzungen. Was ist da los? Gut ist eben oft auch nicht gut enug, zumindest wenn es nach der Meinung der Anleger zu bestimmten Geschäftszahlen geht. So sind die Ergebnisse zwar gut, es gibt jedoch eine Sache, die den Investoren der Mastercard-Aktie gar nicht schmeckt: Das Wachstum bei grenzüberschreitenden Transaktionen hat sich verlangsamt, vor allen Dingen seit April. Das Manko in Zahlen: Das Wachstum des grenzüberschreitenden Transaktionsvolumens verlangsamte sich von 13 im ersten Quartal auf nunmehr 9 Prozent. Der bereinigte Gewinn je …Den vollständigen Artikel lesen
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