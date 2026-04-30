BERGISCH-GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsfirma Indus Holding blickt wegen der im Zuge chinesischer Exportrestriktionen weltweit angespannten Versorgungslage für den Werkstoff Wolframcarbid zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Nach einer Verdreifachung im Jahresverlauf 2025, habe sich der Preis für Wolframcarbid seit Anfang 2026 schon wieder verdreifacht, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Das Material ist sehr hart und verschleißfest und wird daher etwa in Schneidwerkzeuge und Bohrern verwendet.

Zu Indus gehört auch der Hartmetall- und Werkzeughersteller Betek, der Verschleißwerkzeuge, Werkzeugsysteme und Verschleiß-Schutzlösungen für den Straßenbau, Bergbau, Spezialtiefbau und Agrartechnik produziert.

Das Indus-Management rechnet für 2026 nun mit einem Umsatz von 1,85 bis 2,05 Milliarden Euro sowie mit einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) von 160 bis 190 Millionen Euro. Bisher standen ein Umsatz von 1,80 bis 1,95 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis von 150 bis 170 Millionen Euro im Plan.

An der Börse schnellte der Aktienkurs von Indus auf die Nachrichten hin auf 31,30 Euro nach oben und damit auf ein Hoch seit Mitte Februar. Zuletzt notierte das Papier mit 30,75 Euro noch 6,6 Prozent im Plus.

Da die Sicherstellung der Rohstoffversorgung mit einem erhöhten Vorfinanzierungsbedarf einhergehe, werde gleichzeitig 2026 nur noch ein mindestens ausgeglichener freier Finanzmittelfluss erwartet. Bisher hatte Indus Barmittelzuflüsse von mehr als 70 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Im ersten Quartal dürften in diesem Umfeld gut 74 Millionen Euro liquide Mitte abgeflossen sein, nach einem Minus von 23,6 Millionen Euro vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Basis vorläufiger Resultate weiter mitteilte.

Der Umsatz dürfte hingegen in den drei Monaten bis Ende März um knapp 10 Prozent auf 441,6 Millionen Euro gestiegen sein. Das operative Ergebnis legte demnach voraussichtlich um mehr als 70 Prozent auf 42,5 Millionen Euro zu./mis/lew/stk