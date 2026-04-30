EQS-News: ATOSS Software SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
ATOSS Software SE: Ausschüttung von EUR 2,28 je Aktie beschlossen; Fortsetzung des Wachstumskurses auch in 2026; Geplanter Führungswechsel zum Jahreswechsel 2026/2027
München, 30. April 2026
Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der ATOSS Software SE berichtete der Vorstand über die positive Geschäftsentwicklung der Gesellschaft. So ist es dem Münchner Spezialisten für Workforce Management auch im Geschäftsjahr 2025 gelungen, nun schon zum 20. Mal in Folge neue Höchstwerte bei Umsatz und Ergebnis zu erzielen und damit die hohe Stabilität und den Erfolg des Geschäftsmodells unter Beweis zu stellen.
Die Aktionäre sind auf der Hauptversammlung den Vorschlägen der Verwaltung gefolgt und haben sämtliche Beschlüsse mit Ausnahme der "Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen" mit der erforderlichen Mehrheit verabschiedet. So wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats in ihrem Amt bestätigt. Die Hauptversammlung ist zudem dem Dividendenvorschlag von EUR 2,28 (Vj. EUR 2,13) gefolgt.
Die ATOSS Software SE bleibt damit ihrer Dividendenpolitik treu, welche Kontinuität und eine hohe Beteiligung am Unternehmenserfolg vorsieht. Akkumuliert ergibt sich seit Börsengang inklusive einiger Sonderausschüttungen ein Betrag von EUR 16,33 je Aktie, der an die Aktionäre gezahlt wurde. Die jährlichen Dividendenzahlungen die Attraktivität eines langfristigen Engagements in die ATOSS Software SE.
Ungeachtet des volatilen makroökonomischen Umfelds und konjunktureller Risiken hält der Vorstand für 2026 an seiner Umsatzprognose von rund Mio. EUR 215 fest. Die Prognose für die EBIT-Marge wurde aufgrund des soliden Jahresauftakts und den Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf nach Veröffentlichung der Q1-Zahlen auf mindestens 34 Prozent (vorher: mindestens 32 Prozent) angehoben.
Im Rahmen der heutigen ordentlichen Hauptversammlung informierte Andreas Obereder, Founder und Chief Executive Officer der ATOSS Software SE, zudem über seine Absicht, zum Jahreswechsel 2026/2027 aus der operativen Rolle als CEO heraus, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wechseln. Zugleich stellte er die beabsichtigte Nachfolge vor: Der Aufsichtsrat plant, Pritim Kumar Krishnamoorthy, derzeit Chief Operating Officer (COO), mit Wirkung zum Jahreswechsel 2026/2027 zum Chief Executive Officer (CEO) zu bestellen.
Pritim Kumar Krishnamoorthy ist seit 2020 für ATOSS tätig und hat in verschiedenen Führungsfunktionen maßgeblich zur strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens beigetragen, insbesondere bei der erfolgreichen Cloud-Transformation, KI & Produktstrategie sowie der erfolgreichen Entwicklung des Beratungsgeschäfts bis hin zu nationalen und internationalen Sales Projekten der ATOSS Software SE.
Bis zum vorgesehenen Zeitpunkt werden Andreas Obereder und Pritim Kumar Krishnamoorthy den Führungswechsel gemeinsam entwickeln, um einen reibungslosen Übergang und Kontinuität in der Unternehmensführung sicherzustellen. Für die Zeit ab 2027 ist ein Vorstand bestehend aus Pritim Kumar Krishnamoorthy als CEO und Christof Leiber als CFO vorgesehen.
Auch nach dem geplanten Rollenwechsel wird Andreas Obereder bei der ATOSS Software SE als Mitglied des Aufsichtsrats aktiv die Entwicklung von ATOSS gestalten und seine langfristige unternehmerische Perspektive weiterhin entsprechend der Vision von ATOSS einbringen.
Anstehende Termine:
ATOSS
ATOSS Software SE
30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 4 27 71-0
|Fax:
|+49 (0)89 4 27 71-100
|E-Mail:
|investor.relations@atoss.com
|Internet:
|www.atoss.com
|ISIN:
|DE0005104400
|WKN:
|510440
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2319394
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2319394 30.04.2026 CET/CEST