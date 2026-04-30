EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
Veröffentlichung des Jahresberichts
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Jahresbericht für das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr
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https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/regulatory/annual-report/jpm-icav-etf-annual-report-ce-en.pdf
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Christopher Moore
+44 207 742 0044
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30.04.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
|JPMorgan House, International Financial Services Centre
|Dublin 1 Dublin
|Irland
|Telefon:
|+353 1 612 3000
|Internet:
|www.jpmorganchase.com
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2319358
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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