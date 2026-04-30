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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Veröffentlichung des Jahresberichts



30.04.2026 / 14:00 GMT/BST

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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Veröffentlichung des Jahresberichts Das folgende Dokument steht jetzt zur Ansicht bereit: Jahresbericht für das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr

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JPMorgan Christopher Moore +44 207 742 0044 Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com .



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