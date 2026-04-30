Bis zum 1. Juli sollte laut Ankündigung von CDU/CSU und SPD das neue Gebäudemodernisierungsgesetz in Kraft treten. Dieser Termin, soviel ist bereits sicher, wird gerissen. Deshalb sollen Fristen für die im noch geltenden Gebäudeenergiegesetz verankerte 65-Prozent-Regel nun verschoben werden. Als die Regierungskoalition im Februar die Eckpunkte für ein Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) präsentierte, hieß es noch, dieses Gesetz solle zum 1. Juli in Kraft treten. Deshalb stand es auch am Mittwoch dieser Woche auf der Tagesordnung des Bundeskabinetts. Der Termin wäre schon knapp genug gewesen, doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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