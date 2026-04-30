EQS-News: OHB SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|OHB SE
|Manfred-Fuchs-Platz 2-4
|28359 Bremen
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@ohb.de
|Internet:
|https://www.ohb.de/investor-relations
|ISIN:
|DE0005936124
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
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2319414 30.04.2026 CET/CEST