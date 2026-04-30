Ohne Kupfer scheitert die neue Industrieordnung

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Kupfer steht im Zentrum der Elektrifizierung. Stromnetze, Elektroautos, Rechenzentren, erneuerbare Energien und industrielle Modernisierung benötigen immer größere Mengen des Metalls. Gleichzeitig wächst das Angebot nur langsam. Damit verschiebt sich Kupfer vom klassischen Industriemetall zum strategischen Rohstoff.
Kupfer steht im Zentrum der Elektrifizierung. Stromnetze, Elektroautos, Rechenzentren, erneuerbare Energien und industrielle Modernisierung benötigen immer größere Mengen des Metalls. Gleichzeitig wächst das Angebot nur langsam. Damit verschiebt sich Kupfer vom klassischen Industriemetall zum strategischen Rohstoff.
Nachfrage wächst durch Elektrifizierung
Kupfer bleibt ein Konjunkturmetall, doch seine Rolle verändert sich. Der Bedarf hängt nicht mehr nur von Bauwirtschaft und Industrieproduktion ab. Er wird zunehmend durch Elektrifizierung,
Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität und erneuerbare Energien getragen. Die Grafik zeigt diese Verschiebung deutlich. Der weltweite Kupferbedarf steigt bis 2040 weiter an. Besonders
Stromnetze und saubere Technologien gewinnen an Gewicht. Damit wächst ein Teil der Nachfrage, der weniger kurzfristig ist als klassische Industriezyklen. Netzbetreiber, Energieversorger und
Technologieunternehmen planen über Jahre. Der Ausbau elektrischer Infrastruktur lässt sich nicht beliebig verschieben, wenn Stromversorgung, Digitalisierung und Energiewende funktionieren
sollen.
Auf der Angebotsseite entsteht dagegen ein Bruch. Erwartete Minenproduktion aus angekündigten Projekten reicht laut Grafik ab den 2030er Jahren nicht mehr aus, um den Primärbedarf zu decken. Während die Nachfrage weiter steigt, fällt das erwartete Angebot aus bestehenden und angekündigten Projekten deutlich zurück. Genau daraus entsteht der strukturelle Engpass. Kupfer wird dadurch zu einem Rohstoff, bei dem nicht allein die Nachfrage entscheidend ist. Entscheidend ist, ob neue Minen rechtzeitig genehmigt, finanziert, gebaut und in Betrieb genommen werden können. Sinkende Erzgehalte, längere Projektlaufzeiten, höhere Energiekosten und politische Widerstände verschärfen diesen Druck.
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