Die Aktie des US-Biotechunternehmens KalVista Pharmaceuticals ist nach einer zuvor schon starken Performance gestern nochmal einmal um rund +40% explodiert. Grund ist eine milliardenschwere Übernahme: Der italienische Pharmakonzern Chiesi Group hat angekündigt, KalVista vollständig zu übernehmen - ein Deal, der den Wert des Unternehmens auf rund 1,9 Milliarden US-Dollar hebt und den Aktionären einen attraktiven Aufschlag beschert. Für sharedealsPlus-Mitglieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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