Die Artemis-Mission gilt als Beginn eines neuen Zeitalters, in dem eine Besiedelung des Mondes in künstlichen Habitaten möglich ist. Bei der EES Island Challenge sollen Konzepte für die autarke Stromversorgung auf dem Mond mit Photovoltaik entwickelt werden. Anlässlich der Messe EES Europe findet zum zweiten Mal die EES Island Challenge statt. Die Challenge ist ein Wettbewerb mit dem Ziel, innovative Lösungen für eine klimafreundliche Energieversorgung auf Inseln zu entwickeln - im vergangenen Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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