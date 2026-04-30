Vereinbarung sieht Goldbarren zu 3.000 $ pro Unze zum Spotpreis für eine Lieferung innerhalb von 24 Monaten vor, mit einem prognostizierten Gewinn von 40 Mio. $ bei einem Preis von 5.000 $ pro Unze. GoldVault-Token werden mit einem Abschlag zum Spotpreis ausgegeben, verbunden mit produktionsabhängigen Royalty-Gebühren

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 30. April 2026 / Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das "Unternehmen") (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Credentialing, digitale Interaktion und die Tokenisierung realer Vermögenswerte ("RWA"), und King Mining Capital ("King Mining Capital") gaben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über eine mehrteilige strategische Transaktion geschlossen haben, die eine Kapitalbeteiligung von Datavault AI an King Mining Capital, einen durch Datavault AI-Aktien finanzierten Kauf von 20.000 Unzen physischem Goldbarren sowie die Einführung eines mit über 150 Mio. $ dotierten GoldVault-Tokenisierungsprogramms umfasst, das durch die hochgradigen Goldressourcen von King Mining Capital abgesichert ist.

Direkte Beteiligung, physisches Gold und aktienfinanzierte Gegenleistung

Vorbehaltlich des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung mit King Mining Capital plant Datavault AI, bei Abschluss der in der Vereinbarung vorgesehenen Transaktionen eine 5-prozentige Beteiligung an King Mining Capital zu erhalten, zusammen mit einem Optionsschein zum Erwerb einer zusätzlichen 5-prozentigen Beteiligung an King Mining Capital nach Abschluss des GoldVault-Tokenisierungsprogramms. Datavault AI geht davon aus, dass es zudem das Recht haben wird, 20.000 Unzen physisches Gold von King Mining Capital zur Lieferung innerhalb von 24 Monaten [nach Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung] zu erwerben, zahlbar in Stammaktien von Datavault AI mit einem Abschlag von 30 % auf die aktuellen Marktpreise für Gold. Basierend auf den aktuellen Spotpreisen und der internen Analyse von Datavault AI wird erwartet, dass der Erwerb des Goldes einen Gewinn von etwa 40 Mio. $ generieren wird.[1] Diese Struktur bindet Datavault AI direkt an die langfristige Wertentwicklung der zugrunde liegenden Mineralvorkommen von King Mining Capital und erweitert gleichzeitig das strategische Bilanzengagement des Unternehmens in US-orientierten Edelmetallen.

GoldVault-Tokenisierungsprogramm im Wert von über 150 Mio. $

Das GoldVault-Programm wird die patentierten Blockchain-Plattformen Information Data Exchange, DataScore und DataValue von Datavault AI nutzen, um digitale Token im Wert von 150 Mio. $ oder mehr zu prägen, von denen jeder einen anteiligen digitalen Eigentumsanteil an erstklassigen Goldvorkommen und raffinierten Goldressourcen mit starken Verbindungen zum amerikanischen Bergbau repräsentiert. Die Preisgestaltung orientiert sich an der COMEX-Gold-Benchmark auf Unzenbasis. Die Token werden zunächst mit einem Abschlag gegenüber den aktuellen Spot-Goldmarktbewertungen ausgegeben, wodurch den Inhabern bei der Ausgabe eine eingebaute Wertmarge gewährt wird. Token-Inhaber werden zusätzlich an einem Royalty-Stream beteiligt, der an die laufende Produktion von King Mining Capital gekoppelt ist, wodurch wiederkehrende wirtschaftliche Aufwärtspotenziale über die Wertsteigerung des zugrunde liegenden Metallpreises hinaus generiert werden. Der Start des Programms ist für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 geplant, wodurch tokenisiertes, an die USA gebundenes Gold für globale Investoren zugänglich wird.

Erklärungen der Führungskräfte

Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, sagte: "Diese Transaktion mit King Mining Capital ist die am stärksten integrierte RWA-Struktur, die Datavault AI bisher umgesetzt hat. Wir übernehmen eine direkte Beteiligung an dem Bergbauunternehmen, sichern uns 20.000 Unzen physisches Goldbarren zu einem erheblichen Abschlag auf den Spotpreis und bieten den Inhabern von GoldVault-Token Royalty-Gebühren, die an die tatsächliche Produktion gekoppelt sind. Diese Abstimmung zwischen Emittent, Bergbauunternehmen und Investor macht unsere patentierte Plattform zum Modell für die konforme Tokenisierung strategischer natürlicher Ressourcen."

Jeffrey Katz, geschäftsführender Gesellschafter von King Mining Capital LLC, fügte hinzu: "Die Partnerschaft mit Datavault AI ist für King Mining Capital ein Meilenstein. Sie bestätigt die hohe Qualität unserer Gold-Assets, verschafft uns sofortigen Zugang zu den globalen digitalen Kapitalmärkten und schafft spannende neue Liquidität und Aufwärtspotenzial für unsere Stakeholder. Gemeinsam treiben wir Produktions- und Entwicklungspläne voran, die echten Wert aus diesen außergewöhnlichen Ressourcen generieren und gleichzeitig die Zukunft tokenisierter Bergbau-Assets gestalten."

Plattformarchitektur

Es wird erwartet, dass die tokenisierten Vermögenswerte die proprietäre Smart-Contract-Technologie von Datavault AI für die Eigentumsüberprüfung, die KI-gestützte Bewertung und die an die zukünftige kommerzielle Goldproduktion gekoppelten Umsatzbeteiligungsrechte nutzen werden.

Marktchancen

Gold befindet sich in einem starken strukturellen Bullenmarkt. Zentralbanken setzen ihre aggressive Akkumulation als Absicherung gegen Währungsdiversifizierung und geopolitische Risiken fort, während die Nachfrage der Anleger angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit stark ansteigt. Das Angebot aus dem Bergbau bleibt begrenzt und reagiert nur langsam, wobei das weltweite Produktionswachstum im Jahr 2026 voraussichtlich moderat bleiben wird. Analysten prognostizieren, dass der Goldpreis bis Ende 2026 4.900-5.500 USD/Unze erreichen könnte (laut J.P. Morgan Global Research, Dezember 2025), angetrieben durch anhaltende Käufe des öffentlichen Sektors (möglicherweise über 800 Tonnen jährlich) und robuste Investitionsströme (laut World Gold Council, Gold Demand Trends Full Year 2025). Die Tokenisierung hochwertiger Goldressourcen versetzt Anleger an die Schnittstelle zwischen physischer Knappheit und digitaler Liquidität.

Ausbau des Portfolios für die Tokenisierung strategischer Mineralien

Die Transaktion mit King Mining Capital markiert den jüngsten bedeutenden Meilenstein bei der raschen Expansion von Datavault AI in den Bereich der tokenisierten kritischen Mineralien und Edelmetalle. Sie folgt auf das kürzlich angekündigte Coppercoin-Programm im Wert von 100 Mio. $ mit Coppercore Inc. (angekündigt am 31. März 2026) für hochgradige Kupferressourcen und die Initiative im Wert von 78,2 Mio. $ mit American Strategic Minerals Inc. für in den USA abgebautes Antimon, Gold, Kupfer und Silber (angekündigt am 26. März 2026). Diese Kooperationen verdeutlichen den systematischen Aufbau eines diversifizierten RWA-Portfolios durch Datavault AI - das von Industriemetallen, die für die KI-Infrastruktur und Elektrifizierung unerlässlich sind (Kupfer), über verteidigungskritische Materialien (Antimon) bis hin zu hochwertigen Edelmetallen (Gold) reicht. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass sich seine Plattform rasch zum Branchenmaßstab für die Verbindung hochwertiger Mineralvorkommen mit den globalen digitalen Kapitalmärkten entwickelt.

Über King Mining Capital LLC.

King Mining Capital ist ein in Nordamerika ansässiges Beratungs- und Investmentunternehmen, das sich auf die Investition, den Erwerb und die Entwicklung von Mineralexplorations- und Bergbauunternehmen konzentriert.

Über Datavault AI

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist ein Pionier im Bereich KI-gesteuerter Datenerlebnisse, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt Web3 und Hochleistungsrechner, um die erfahrungsbasierte Datenwahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung branchenübergreifend zu ermöglichen, darunter in den Bereichen Sport & Unterhaltung, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr.

Der Information Data Exchange (IDE) ist eine Token-Exchange-Technologie, die von Nasdaq Financial Infrastructure betrieben wird. Das Unternehmen besitzt und betreibt Börsen, die auf seiner patentierten Technologie basieren, darunter unter anderem die International Elements Exchange (IEE), die Sports Illustrated Exchange (SIx), die New York Interactive Advertising Exchange (NYIAX) und die American Political Exchange (APE). Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Philadelphia, PA. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung sowie anderer Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Begriffe wie "wird", "erwartet", "plant", "prognostiziert", "strebt an", "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke. Dazu gehören Aussagen über den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung und den potenziellen Abschluss einer Transaktion, die die 5%ige Kapitalbeteiligung von Datavault AI an King Mining Capital und den Optionsschein für weitere 5 % umfasst, den potenziellen Erwerb von 20.000 Unzen Goldbarren durch Datavault AI, den prognostizierten Gewinn von 40 Mio. $ aus dem Barrenerwerb, die erwartete Ausgabe von GoldVault-Token mit einem Abschlag auf den Spotpreis und einem produktionsabhängigen Royalty-Stream, die angestrebte Prägung und Einführung von Token im Wert von über 150 Mio. $ im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026, die Marktchancen für die Token sowie die Expansion des Unternehmens in den Bereich anderer kritischer Mineralien und Edelmetalle. Diese Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken erheblich abweichen, darunter: Risiken, dass die Kapitalbeteiligung, der Optionsschein oder die Edelmetallvereinbarung nicht zu den vorgesehenen Bedingungen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abgeschlossen werden; Risiken im Zusammenhang mit der Ausgabe von Stammaktien von Datavault AI als Gegenleistung in Form von Edelmetall, einschließlich Verwässerung; Risiken, dass der prognostizierte Gewinn von 40 Mio. $ aufgrund von Goldpreisschwankungen, Lieferverzögerungen oder Abwicklungskosten nicht realisiert werden kann; Risiken im Zusammenhang mit dem Ausgabediskont und den Royalty-Streams der GoldVault-Token, einschließlich ihrer regulatorischen Einstufung; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie weitere Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI ausführlicher beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die unter www.sec.gov verfügbar sind.

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Quellen

1. J.P. Morgan Global Research, Gold Price Outlook (Dezember 2025) - Marktprognose für 2026, erstellt vom 9. bis 17. Dezember 2025, einschließlich Goldpreisprognosen für Ende 2026.

2. World Gold Council, Gold Demand Trends Full Year 2025 (29. Januar 2026) - Nachfrage der Zentralbanken für das Gesamtjahr 2025 in Höhe von 863 t, Angebotsengpässe und Ausblick für 2026.

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QUELLE: Datavault AI Inc

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