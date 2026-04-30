70 Mitarbeiter sind von dem Insolvenzverfahren betroffen. Gespräche mit potenziellen Investoren laufen bereits und sollen für den Erhalt der Arbeitsplätze sorgen. Soluxtec hat am Mittwoch beim Amtsgericht Bitburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Die Richter bestellten Rechtsanwalt Jakob Joeres von der mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften dhpg zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Gemeinsam mit der Geschäftsführung des Modulherstellers wolle er nun zunächst den Geschäftsbetrieb stabilisieren. "Unmittelbar nach Anordnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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