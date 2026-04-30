Vaduz - Das Finance Forum Liechtenstein hat erneut mehr als 450 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger versammelt, um zentrale Themen für die Finanzbranche zu diskutieren. Nach der Begrüssung durch Regierungschefin Brigitte Haas sprachen unter anderem Privatbankier Patrick Odier, Börsenexperte Jens Korte, der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner sowie Vertreter des Finanzplatzes Liechtenstein über die Zukunft des Finanzplatzes. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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