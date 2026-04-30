

Mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 30. April 2026 wurde die ordentliche Hauptversammlung der OHB SE, die am Montag, den 8. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) in den Räumlichkeiten der

OHB SE, Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen

stattfindet, einberufen.

Unter C. Weitere Angaben im Abschnitt 4 Verfahren für die Stimmabgabe Unterabschnitt Bevollmächtigung ist eine Berichtigung der Adresse erforderlich.

Der Abschnitt mit der berichtigten Adresse lautet wie folgt:

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung kann per E-Mail oder postalisch bis 07. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ), an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse erfolgen:

OHB SE

c/o meet2vote AG

Marienplatz 1

84347 Pfarrkirchen

Deutschland

E-Mail: ohb@meet2vote.de

oder über das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung übermittelt, geändert oder widerrufen werden.

Bremen, im April 2026

OHB SE

- Der Vorstand -