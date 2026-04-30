Die Ermittlungen der Finanzpolizei haben ergeben, dass eine Gruppe von sieben Tochtergesellschaften, die einem deutschen Betreiber unterstehen, den GSE betrogen hat, indem sie durch künstliche Aufteilung unrechtmäßig Fördermittel erhalten hat. Zudem soll das Unternehmen Steuern hinterzogen haben, indem es den Firmensitz fiktiv ins Trentino verlegt hat. von pv magazine Italien Die Finanzbeamten der Provinzkommandantur Trient haben sieben Photovoltaik-Unternehmen mit Sitz im Trentino identifiziert, die Tochtergesellschaften eines deutschen Betreibers sind und Einkünfte in Höhe von über 60 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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