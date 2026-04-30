New York - Die grossen US-Aktienbarometer haben am Donnerstag zulegt. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich zu einem Rekordhoch auf, angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Amazon, Alphabet und Qualcomm. Nach dem Rekordhoch unmittelbar mit Handelsbeginn gab der Index die Gewinne aber rasch wieder ab, zuletzt gab der Nasdaq 100 um 0,1 Prozent auf 27.137 nach. Mit dem seit Tagen schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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