Schlieren ZH / Pfäffikon SZ - Der IT-Dienstleister Zühlke hat den auf digitale Transformation im Finanzsektor spezialisierten Berater nxt digital übernommen. Die Unternehmen wollen gemeinsam wachsen, insbesondere im Versicherungsbereich. Der Schlieremer Innovationsdienstleister Zühlke übernimmt die nxt digital AG mit Sitz in Pfäffikon und integriert das Unternehmen in sein bestehendes Angebot. Nxt digital bleibt gemäss einer Mitteilung eine eigenständige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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