Zürich - Der grösste Schweizer Discounter Denner muss einen neuen Chef suchen. Der bisherige CEO Torsten Friedrich tritt per sofort als Vorsitzender der Geschäftsleitung des zur Migros-Gruppe gehörenden Unternehmens zurück. Friedrich verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, teilte die Migros-Gruppe am Donnerstag mit. Hintergrund seien unterschiedliche Vorstellungen über die Strategie und künftige Entwicklung von Denner: Beide Seiten seien zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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