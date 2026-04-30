Von Céline Sustandal, Fondsmanagerin des Tocqueville Materials for the Future, LFDE Ohne Kupfer, Nickel, Uran, seltene Erden oder Platin gäbe es weder die Energiewende noch Künstliche Intelligenz oder fortschrittliche Verteidigungssysteme. Hinter den grossen technologischen Umbrüchen dieses Jahrhunderts verbirgt sich eine Tatsache, die bislang oft unterschätzt wurde: Die Abhängigkeit von Rohstoffen mit kritischer und strategischer Bedeutung nimmt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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