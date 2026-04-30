Die neue Niederlassung bringt den Kunden in Asien fundiertes Fachwissen näher und stärkt das globale Netzwerk von Ecolab

Aufbauend auf dem anhaltenden Wachstum und der starken Leistung seines Life-Sciences-Geschäfts baut Ecolab seine globalen Kompetenzen im Bereich der Bioverarbeitung weiter aus, um biopharmazeutische Hersteller weltweit zu unterstützen. Ecolab Life Sciences gab heute die Eröffnung eines neuen Bioprocessing Applications Lab (BPAL) in Dongtan, Korea, bekannt seiner ersten biotechnischen Anlage in Asien. Das neue Zentrum stärkt die weltweite Präsenz des Unternehmens im Bereich Life Sciences weiter und unterstützt Kunden, die auf einem der weltweit fortschrittlichsten Märkte für die biopharmazeutische Produktion tätig sind.

BPAL Korea unterstützt das gesamte Spektrum der Prozessentwicklungsaktivitäten, von Tests in der Frühphase bis hin zu Studien, die die Produktion im industriellen Maßstab nachbilden, und stützt sich dabei auf das etablierte Netzwerk von Ecolab für biotechnische Anwendungen in den USA und Großbritannien. Die Einrichtung ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit den Fachleuten für biologische Verfahren von Ecolab, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Reinigungsverfahren zu optimieren, die Kosten- und Prozesseffizienz zu steigern und ihre Programme bis zur Marktreife voranzutreiben.

Korea hat sich zu einem globalen Zentrum für die Herstellung von Biopharmazeutika entwickelt, insbesondere von Biosimilars, die weltweit den Zugang zu fortschrittlichen Therapien verbessern. In diesem von starkem Wettbewerb geprägten Umfeld müssen Hersteller Schnelligkeit, technische Präzision und die Einhaltung globaler Standards gewährleisten. Da nun Experten für Bioverarbeitung vor Ort tätig sind, können Kunden ihre Entwicklung effizienter vorantreiben, indem sie den Materialtransfer ins Ausland vermeiden und gleichzeitig die Konsistenz und Kosteneffizienz ihrer weltweiten Aktivitäten aufrechterhalten.

"Biopharmazeutische Hersteller in ganz Asien stehen unter zunehmendem Druck, schnell zu expandieren und gleichzeitig strenge regulatorische und leistungsbezogene Anforderungen zu erfüllen", sagte Jenny Tan, Vizepräsidentin und Geschäftsführerin von Ecolab Life Sciences für den asiatisch-pazifischen Raum und Indien. "BPAL Korea stärkt unsere Fähigkeit, eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, indem es fundiertes lokales Fachwissen mit dem globalen, integrierten Netzwerk von Ecolab im Bereich der biologischen Verfahrenstechnik verbindet."

BPAL Korea ist das jüngste Beispiel für das langfristige Engagement von Ecolab Life Sciences in der Life-Sciences-Branche und baut auf den kontinuierlichen Innovationen im gesamten Bioprozess-Portfolio des Unternehmens auf, einschließlich seiner Affinitätsharz-Technologien. Durch den Ausbau seines weltweiten Netzwerks von Entwicklungs- und Anwendungszentren unterstützt Ecolab Life Sciences seine Kunden dabei, ihr Wachstum voranzutreiben und fortschrittliche Therapien weltweit schnell, zuverlässig und sicher zu skalieren.

Wenn Sie mehr über die Kompetenzen von Ecolab Life Sciences bei der Entwicklung der Biotechnologie erfahren möchten und darüber, wie BPAL Korea skalierbare, behördlich zugelassene Aufreinigungsprozesse unterstützt, besuchen Sie hier die Website von Ecolab zu den Purolite-Harzen.

Über Ecolab

Als vertrauenswürdiger Partner für Millionen von Kunden ist Ecolab (NYSE:ECL) ein weltweit führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Infektionsprävention, die zum Schutz von Menschen und lebenswichtigen Ressourcen dienen. Seit mehr als einem Jahrhundert treibt Ecolab Innovationen voran, indem es wissenschaftlich fundierte Lösungen, datengestützte Erkenntnisse, KI-Technologie und erstklassigen Service miteinander verbindet. Dank dieser einzigartigen Kombination kann Ecolab gemeinsam mit seinen Kunden den Maßstab für Spitzenleistungen setzen, und diese in ihren gesamten Betriebsabläufen umsetzen, um ihnen zu Höchstleistungen zu verhelfen. Heute erzielt Ecolab einen Jahresumsatz von 16 Milliarden US-Dollar, beschäftigt 48.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 170 Ländern und 40 Branchen. Das Unternehmen trägt dazu bei, ein Drittel der weltweiten Nahrungsmittelproduktion und ein Viertel der erzeugten Energie zu schützen, und bietet gleichzeitig innovative Lösungen für die Bereiche Lebensmittel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Rechenzentren, Mikroelektronik und Biowissenschaften. Als weltweit führendes Wasserunternehmen spielt Ecolab eine wichtige Rolle beim Wachstum der KI, indem es den gesamten Wasserbedarf für moderne Rechenanwendungen abdeckt von ultrareinem Wasser für die Chipherstellung über Wasserlösungen zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit der KI bis hin zu direkten Flüssigkeitskühlsystemen für Rechenanwendungen mit hoher Dichte, um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Umweltbelastung durch eine zirkuläre Wassernutzung zu verringern. Im Bereich der Biowissenschaften bietet Ecolab ganzheitliche Lösungen, die die Entwicklung und Herstellung lebensrettender Medikamente unterstützen. Damit hilft das Unternehmen seinen Kunden, sicher und konsistent in großem Maßstab zu arbeiten, ihre Leistung zu steigern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu minimieren. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz schützt Ecolab das, was wirklich zählt: Bis 2030 will das Unternehmen dazu beitragen, 2 Milliarden Menschen vor Infektionen zu schützen und genügend Trinkwasser für 1 Milliarde Menschen zu sichern und dabei gleichzeitig die Unternehmensleistung weiter zu steigern.

Ecolab wir schützen das, was wirklich zählt.

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(ECL-C)

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