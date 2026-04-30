Altendorf SZ / Wien - Patent Medical hat beim International Osteology Symposium 2026 in Wien mit Symbionic Teeth seine Weiterentwicklung klassischer Zahnimplantate präsentiert. Demnach belegen Forschungsarbeiten an der Universität Bern und Langzeitstudien, dass sie Periiplantitis vollständig verhindern. Patent Medical aus Altendorf hat beim diesjährigen Osteology Kongress der in Root LU ansässigen Osteology Stiftung, der vom 23. bis 25. April in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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