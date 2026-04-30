Die Aktie des britischen Triebwerksherstellers Rolls-Royce stand in den vergangenen Wochen unter starkem Abgabedruck. Der Krieg im Nahen Kosten und dessen Folgen drückten auf den Kurs. Doch am Donnerstag schießt der Titel plötzlich um mehr als +7% in die Höhe. Was dahintersteckt und ob damit nun das große Comeback startet. Prognose bestätigt - starkes Signal in unsicheren Zeiten Flugausfälle, steigende Energiepreise und Unsicherheiten im globalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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