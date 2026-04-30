Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die verkürzte Woche mit deutlichen Gewinnen abgeschlossen. Dabei hat sich der SMI schnell von einer schwächeren Eröffnung erholt und im Zuge fallender Ölpreise merklich zugelegt. Laut Händlern mussten daher viele Leerverkäufer ihre Positionen vor dem Wochenende glattstellen. Neben den Ereignissen im Nahen Osten standen neben Zahlen wichtiger US-Technologiekonzerne die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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