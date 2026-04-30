EQS-News: Piramal Pharma Limited
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MUMBAI, Indien, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma-, Gesundheits- und Wellnessunternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das vierte Quartal (Q4) und das Gesamtjahr zum 31. März 2026 bekannt.
1. Im Quartal hat die Geschäftsleitung im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten in Entwicklung einen Wertminderungsaufwand in Höhe von 176 Crore - erfasst. Auf Grundlage einer Neubewertung unter Berücksichtigung veränderter Marktbedingungen und aktualisierter Einschätzungen zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit kam die Geschäftsleitung zu dem Schluss, dass der voraussichtliche künftige wirtschaftliche Nutzen des Vermögenswerts nicht mehr ausreichen dürfte, um einen weiteren Kapitaleinsatz zu rechtfertigen. Dementsprechend wurde der Buchwert in voller Höhe abgeschrieben.
Wichtigste Eckpunkte
Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, sagte: "Das Geschäftsjahr '26 war ein Übergangsjahr, geprägt von externen Störungen und bestimmten geschäftsspezifischen Faktoren. Trotz dieser Herausforderungen haben wir das Jahr gestärkt abgeschlossen, mit einer deutlichen Dynamik in allen unseren Geschäftsbereichen. Die deutliche Erholung der Biopharma-Finanzierung, die wir ab September '25 beobachten konnten, schlägt sich in einer guten Dynamik bei den Ausschreibungen und einem gesunden Anstieg der Auftragseingänge in unserem CDMO-Geschäft nieder. Im CHG-Geschäft werden die kürzlich abgeschlossene Übernahme von Kenalog sowie die Steigerung der Umsätze mit Inhalationsanästhetika in den Märkten außerhalb der USA voraussichtlich die wichtigsten Wachstumsfaktoren sein. Unser Consumer-Healthcare-Geschäft ist ebenfalls gut aufgestellt, um seine Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten. Die Margenverbesserung wird dabei von Power Brands und dem schnellen Wachstum im E-Commerce getragen.
Insgesamt sind alle drei Geschäftsbereiche gut positioniert, um im Geschäftsjahr '27 Wachstum zu erzielen, begleitet von einem beschleunigten Wachstum bei EBITDA und PAT."
Wichtige Eckpunkte der Geschäftstätigkeit
Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation (CDMO):
Komplexe Krankenhausgenerika (CHG):
Piramal Consumer Healthcare (PCH):
2. IAUD - Immaterielle Vermögenswerte in Entwicklung; 3. Sonstige Vermögenswerte umfassen Finanzanlagen und latente Steueransprüche (netto).
Telefonkonferenz zu den Ergebnissen
Piramal Pharma Limited wird am 29. April 2026 von 9:30 bis 10:15 Uhr (IST) eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten veranstalten, um die Ergebnisse für Q4 und das Gesamtjahr GJ26 zu erörtern.
Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:
Informationen zu Piramal Pharma Limited:
Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), bietet über seine 171 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten sowie ein globales Vertriebsnetz in mehr als 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienste an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), eine integrierte Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäft mit komplexen Krankenhausgenerika, sowie das Geschäft Piramal Consumer Healthcare (PCH), das rezeptfreie Consumer-Healthcare- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich Abbvie Therapeutics India Private Limited, eines der assoziierten Unternehmen von PPL und ein Gemeinschaftsunternehmen von Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.
Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn
1. Einschließlich einer Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.
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30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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