Donnerstag, 30.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Öl bricht über $108 und Wedgemount dreht die Produktion genau jetzt wieder an
Dow Jones News
30.04.2026 18:57 Uhr
PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Beschluss des BVwG - Verfahren beendet - W607 2281452-1

Wien (pta000/30.04.2026/18:25 UTC+2)

Der Vorstand der Josef Manner & Comp. AG wurde heute darüber informiert, dass im Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG) betreffend den am 25.07.2023 zugestellten Bescheid der Finanzmarktaufsicht (FMA), mit dem die Fehlerhaftigkeit des Jahresfinanzberichts zum 31.12.2020 sowie des Halbjahresfinanzberichts zum 30.06.2021 festgestellt worden war, das Verfahren beendet wurde. Ein Verwaltungsstrafverfahren nach -- 141 Börsegesetz wurde von der FMA nicht eingeleitet.

Aussender:      Josef Manner & Comp. AG 
           Wilhelminenstraße 6 
           1170 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Karin Steinhart 
Tel.:         +43 1 488 22-3650 
E-Mail:        k.steinhart@manner.com 
Website:       josef.manner.com 
ISIN(s):       AT0000728209 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777566300688 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 12:25 ET (16:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
