DJ PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Beschluss des BVwG - Verfahren beendet - W607 2281452-1
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Wien (pta000/30.04.2026/18:25 UTC+2)
Der Vorstand der Josef Manner & Comp. AG wurde heute darüber informiert, dass im Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG) betreffend den am 25.07.2023 zugestellten Bescheid der Finanzmarktaufsicht (FMA), mit dem die Fehlerhaftigkeit des Jahresfinanzberichts zum 31.12.2020 sowie des Halbjahresfinanzberichts zum 30.06.2021 festgestellt worden war, das Verfahren beendet wurde. Ein Verwaltungsstrafverfahren nach -- 141 Börsegesetz wurde von der FMA nicht eingeleitet.
Aussender: Josef Manner & Comp. AG Wilhelminenstraße 6 1170 Wien Österreich Ansprechpartner: Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 488 22-3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Website: josef.manner.com ISIN(s): AT0000728209 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
