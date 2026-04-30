Pilotprojekt zur Abwicklung von Stablecoins verzeichnet ein Rekordwachstum von 50 gegenüber dem Vorquartal und erreicht eine Run Rate von 7 Mrd. US-Dollar.

Heute gab Visa (NYSE: V) bekannt, dass es sein globales Pilotprojekt zur Stablecoin-Abwicklung um fünf Blockchains erweitert und damit die Möglichkeiten für Emittenten und Acquirer zur Abwicklung über das Netzwerk ausbaut. Da Stablecoins zunehmend in den Mainstream der Zahlungsströme vordringen, unterstützt das Stablecoin-Abwicklungspilotprojekt von Visa nun neun Blockchains und hat eine annualisierte Stablecoin-Abwicklungsrate von 7 Mrd. US-Dollar erreicht ein Anstieg von 50 gegenüber dem letzten Quartal.

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Visa is adding support for five additional blockchains, further expanding its multi-chain settlement capabilities.

"Unsere Partner agieren in einer Multi-Chain-Welt und erwarten, dass ihre Optionen diese Realität widerspiegeln", sagte Rubail Birwadker, Global Head of Growth Products and Strategic Partnerships bei Visa. "Die Ausweitung unseres Pilotprogramms für die Abwicklung von Stablecoins auf weitere Blockchains bedeutet, dass unsere Partner die Netzwerke wählen können, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen, während sie sich darauf verlassen können, dass Visa eine gemeinsame Abwicklungsschicht für alle bereitstellt."

Neu unterstützte Blockchains

Visa erweitert seine Multi-Chain-Abwicklungsfähigkeiten um fünf weitere Blockchains:

Arc Eine offene Layer-1-Blockchain, die von Circle entwickelt wurde und speziell darauf ausgelegt ist, programmierbares Geld und On-Chain-Innovationen mit realen wirtschaftlichen Aktivitäten zu verbinden.

Eine offene Layer-1-Blockchain, die von Circle entwickelt wurde und speziell darauf ausgelegt ist, programmierbares Geld und On-Chain-Innovationen mit realen wirtschaftlichen Aktivitäten zu verbinden. Base Eine leistungsstarke Blockchain, die eine schnelle und kostengünstige Abwicklung für Stablecoins, On-Chain-Assets und agentenbasierten Handel ermöglicht. Unterstützt von Coinbase.

Eine leistungsstarke Blockchain, die eine schnelle und kostengünstige Abwicklung für Stablecoins, On-Chain-Assets und agentenbasierten Handel ermöglicht. Unterstützt von Coinbase. Canton Entwickelt mit konfigurierbarer Datenschutzfunktion für regulierte Kapitalmärkte, ermöglicht konforme Abwicklung für institutionelle Anwendungsfälle.

Entwickelt mit konfigurierbarer Datenschutzfunktion für regulierte Kapitalmärkte, ermöglicht konforme Abwicklung für institutionelle Anwendungsfälle. Polygon Eine führende Blockchain-Zahlungslösung, die schnelle, kostengünstige Transaktionen ermöglicht und eine nahtlose Infrastruktur mit hohem Durchsatz für globale Zahlungen und den digitalen Handel bietet.

Eine führende Blockchain-Zahlungslösung, die schnelle, kostengünstige Transaktionen ermöglicht und eine nahtlose Infrastruktur mit hohem Durchsatz für globale Zahlungen und den digitalen Handel bietet. Tempo Konzentriert sich auf einen schnelleren, privaten und effizienteren Transfer von Stablecoin-Liquidität und Abwicklungsströmen.

Mit diesen Ergänzungen unterstützt Visa nun neun Blockchains im Rahmen seines globalen Pilotprogramms für die Abwicklung von Stablecoins und bietet Partnern damit mehr Auswahl, während gleichzeitig die bestehende Unterstützung für Avalanche, Ethereum, Solana und Stellar ausgebaut wird.

Vom Experiment zur Multi-Chain-Realität

Im Laufe des vergangenen Jahres haben sich Stablecoins von einer vielversprechenden Innovation zu einer praktischen Möglichkeit entwickelt, Geld weltweit zu bewegen, und die Abwicklungspiloten von Visa helfen Partnern dabei, ihre Abläufe zu optimieren.

Dies baut auf jahrelangen Live-Pilotprojekten und regionalen Rollouts in LAC, Europa, AP und CEMEA sowie auf der jüngsten Ausweitung der USDC-Abwicklung auf US-Banken und über 130 Stablecoin-gebundene Kartenprogramme in mehr als 50 Ländern auf. Der Schritt zu neun unterstützten Blockchains spiegelt einen breiteren Trend wider: Liquidität und Aktivität erstrecken sich mittlerweile über ein vielfältiges, Multi-Chain-Ökosystem, und die Abwicklungsinfrastruktur entwickelt sich entsprechend weiter, um mehr Auswahl zu bieten.

Visa arbeitet auf eine Zukunft hin, in der Interoperabilität unerlässlich ist. Die Unterstützung mehrerer Blockchains gibt Partnern mehr Wahlmöglichkeiten beim Zugriff auf Liquidität über Ökosystemgrenzen hinweg und bei der Anpassung an sich wandelnde Rahmenbedingungen, während Visa einen Teil der zugrunde liegenden Komplexität abbaut, sodass Institutionen Stablecoins über ein vertrauenswürdiges, globales Netzwerk nutzen können.

Anhaltende Dynamik

Das Wachstum auf eine Run Rate von 7 Mrd. US-Dollar unterstreicht das wachsende Vertrauen von Finanzinstituten, Fintechs und Zahlungsanbietern in die Blockchain-Infrastruktur. Die Abwicklung von Stablecoins über die Blockchain-Infrastruktur entwickelt sich zu einer tragfähigen Ergänzung traditioneller Abwicklungswege.

Während die Akzeptanz weiter zunimmt, konzentriert sich Visa weiterhin darauf, eine Brücke zwischen traditionellen Finanzsystemen und Blockchain-basierten Systemen zu schlagen und beiden die gleichen Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit zu bieten.

Perspektiven der Partner

"Arc wurde entwickelt, um die Leistung, Vorhersehbarkeit und den zuverlässigen Zugang zu Liquidität zu bieten, die für die Unterstützung von Echtzeit-Abwicklungen auf globaler Ebene erforderlich sind. Unsere Zusammenarbeit mit Visa spiegelt die wachsende Nachfrage nach Stablecoins wie USDC und einer Blockchain-Infrastruktur wider, die heutige Zahlungsströme sofort abwickeln und gleichzeitig die nächste Ära des programmierbaren Handels und der agentengesteuerten Wirtschaftstätigkeit ermöglichen." Nikhil Chandhok, Chief Product and Technology Officer, Circle.

"Unser Ziel mit Base war es schon immer, On-Chain zum neuen Standard zu machen. Die Expansion von Visa ist ein entscheidender Schritt, um Stablecoin-Zahlungen für Milliarden von Menschen zur täglichen Realität zu machen und ein schnelleres, kostengünstigeres und nützlicheres Finanzsystem für alle zu ermöglichen", sagte Jesse Pollak, Gründer von Base.

"Canton wurde entwickelt, um den hohen Anforderungen regulierter Institutionen gerecht zu werden, und die Stablecoin-Abwicklungsplattform von Visa bietet eine Brücke, über die diese On-Chain-Abwicklungen erkunden können, während sie gleichzeitig ihre Compliance-Anforderungen erfüllen", sagte Eric Saraniecki, Head of Network Strategy bei Digital Asset und Mitbegründer des Canton Network.

"Die Einbindung von Polygon durch Visa signalisiert, dass Stablecoins in großem Umfang Einzug in den realen Zahlungsverkehr halten. Durch die Kombination der globalen Reichweite von Visa mit der schnellen, kostengünstigen Infrastruktur von Polygon machen wir die Stablecoin-Abwicklung für Partner auf der ganzen Welt praktischer, zuverlässiger und zugänglicher", sagte Marc Boiron, CEO von Polygon Labs.

"Tempo konzentriert sich auf die Abwicklung von Stablecoins in Echtzeit, und die Beteiligung von Visa sowohl als Validator als auch als Abwicklungspartner trägt dazu bei, stets verfügbare, programmierbare Zahlungen näher an den Mainstream heranzuführen", sagte Ani Narayan, GTM bei Tempo.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

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