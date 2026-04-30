Die stagnierende deutsche Wirtschaft wurde besonders hart von steigenden Energiekosten und einer sich verschärfenden Finanzlage getroffen. Im Jahr 2025 verzeichneten die Insolvenzen das dritte Jahr in Folge einen zweistelligen Anstieg, und es ist unwahrscheinlich, dass sich die Lage 2026 erholt, was für die Schweiz ein erhebliches Risiko darstellt. Die Insolvenzen in Deutschland stiegen im Jahr 2025 zum vierten Mal in Folge und erreichten ihren höchsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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