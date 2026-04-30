Neue strategische, langfristige Partnerschaft mit OpenAI bringt den Goldstandard für hardwaregestützte Passkeys in das KI-Ökosystem

Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), der Pionier der Phishing-resistenten Authentifizierung und Entwickler des YubiKey, dem Goldstandard unter den Sicherheitsschlüsseln, gab heute eine branchenweit einzigartige Zusammenarbeit mit OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, bekannt. Ab heute können Nutzer im Rahmen des "Advanced Account Security"-Programms von OpenAI ein neues 2er-Set maßgeschneiderter YubiKeys erwerben, mit denen sie ihre ChatGPT-Konten durch Sicherheitsschlüssel mit den stärksten hardwaregestützten Passkeys schützen können. Das Set wurde speziell für sicherheitsbewusste Nutzer entwickelt, die einem erhöhten Risiko gezielter digitaler Angriffe ausgesetzt sind. Es umfasst einen YubiKey C NFC für die Authentifizierung per Antippen auf Mobilgeräten und einen flachen YubiKey C Nano, der für den täglichen Laptop-Gebrauch in einem Anschluss verbleibt beide ausgestattet mit modernen Authentifizierungsfunktionen für ein Höchstmaß an Schutz.

Da OpenAI YubiKeys bereits intern einsetzt, um seine Mitarbeiter und Infrastruktur vor ausgeklügelten Phishing-Angriffen zu schützen, bietet das Unternehmen nun seinen Nutzern das gleiche Maß an Kontosicherheit. Diese Partnerschaft zwischen zwei Branchenführern erhöht den Schutz für OpenAI Nutzerkonten durch bewährte, Phishing-resistente, hardwaregestützte Authentifizierung was dazu beiträgt, das Risiko von Kontoübernahmen zu verringern und sicheres Einloggen zu vereinfachen.

"Wir führen ein neues Modell für Phishing-resistente Sicherheit in großem Maßstab für das KI-Ökosystem ein", sagte Jerrod Chong, Chief Executive Officer von Yubico. "Diese Partnerschaft mit OpenAI bietet ein Höchstmaß an Schutz vor Phishing bei einer reibungslosen Benutzererfahrung. Letztendlich ist es unser

Ziel, die Gefahr des unbefugten Zugriffs auf sensible Daten in OpenAI-Konten weltweit drastisch zu reduzieren. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit OpenAI YubiKeys anzubieten, den führenden Sicherheitsschlüssel, der die sicherste Methode zur Verwendung von Passkeys bietet und den Schutz sensibler Nutzerdaten an der Grenze der KI erhöht."

"Sicherheitsschlüssel sind eine der besten Möglichkeiten, Konten vor Phishing zu schützen, und Yubico hat eine führende Rolle dabei gespielt, diesen Schutz praktisch und zugänglich zu machen", sagte Dane Stuckey, Chief Information Security Officer bei OpenAI. "Wir haben YubiKeys zu einem festen Bestandteil unseres Schutzes für OpenAI-Mitarbeiter gemacht, und mit Advanced Account Security erleichtern wir es ChatGPT-Nutzern, sich für denselben Phishing-resistenten Schutz zu entscheiden, wenn dies für sie sinnvoll ist."

Durch die Kombination von Yubicos globaler Reichweite und Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau mit OpenAIs Engagement für den Datenschutz der Nutzer und starke Datensicherheit erweitert diese Partnerschaft die weltweite Verbreitung von YubiKeys und sorgt dafür, dass die Zukunft der KI angesichts einer sich ständig weiterentwickelnden Landschaft von Cyberbedrohungen sicherer wird. Nach der Registrierung profitieren Nutzer von dem derzeit stärksten Kontoschutz, der durch eine schnelle, passwortlose Erfahrung gewährleistet wird.

Der YubiKey C NFC OpenAI und der YubiKey C Nano OpenAI sind für bestehende OpenAI Kontoinhaber zu exklusiven Preisen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: https://chatgpt.com/advanced-account-security

Über Yubico

Yubico (Nasdaq Stockholm: YUBICO) ist ein modernes Cybersicherheitsunternehmen mit der Mission, die digitale Welt für alle sicherer zu machen. Als Erfinder des YubiKey setzen wir den Goldstandard für moderne, Phishing-resistente, hardwaregestützte Authentifizierung, verhindern Kontoübernahmen und machen sicheres Einloggen einfach.

Seit 2007 haben wir globale Authentifizierungsstandards mitgestaltet, FIDO2, WebAuthn und FIDO U2F mitentwickelt und den ursprünglichen Passkey eingeführt. Heute schützt unsere Passkey-Technologie Menschen und Organisationen in über 160 Ländern und verändert die Art und Weise, wie digitale Identitäten geschützt werden, von der Registrierung bis zur Kontowiederherstellung.

YubiKeys genießen das Vertrauen der weltweit sicherheitsbewusstesten Unternehmen, Regierungen und Institutionen und funktionieren sofort mit Hunderten von Apps und Diensten. Sie bieten schnellen, passwortlosen Zugriff ohne Reibungsverluste oder Kompromisse.

Wir sind davon überzeugt, dass starke Sicherheit für niemanden unerreichbar sein sollte. Im Rahmen unserer philanthropischen Initiative "Secure it Forward" spenden wir YubiKeys an gemeinnützige Organisationen, die gefährdete Gemeinschaften unterstützen.

Yubico hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, Santa Clara, Kalifornien, und Singapur und ist stolz darauf, als eines der 100 einflussreichsten Unternehmen des TIME Magazine und als eines der innovativsten Unternehmen von Fast Company ausgezeichnet worden zu sein. Erfahren Sie mehr unter www.yubico.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260430292646/de/

Contacts:

Yubico Communications Team

press@yubico.com