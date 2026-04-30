Tecnotree, ein globaler Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI-gestützte 5G- und Cloud-native Technologien, gab heute seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt und verzeichnete trotz geopolitischer Unsicherheiten auf den globalen Märkten stabile Umsätze, eine starke Rentabilität und einen soliden Auftragsbestand.

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Tecnotree Reports Stable Revenue and Strong Profitability in Q1 2026 and Maintains Full-Year Guidance

Finanzielle Highlights Q1 2026

Umsatz von 16,8 Mio. EUR (16,9), Umsatz in konstanter Währung 17,1 Mio. EUR, +1,0 im Jahresvergleich.

EBIT von 4,6 Mio. EUR (4,5), +1,8 im Jahresvergleich.

EBIT-Marge von 27,4 (26,9 %), +50 Basispunkte im Jahresvergleich.

Wechselkursgewinne 1,0 Mio. EUR (-1,4).

Jahresüberschuss 2,1 Mio. EUR (1,5), +36,5 im Jahresvergleich.

Freier Cashflow (FCF) 0,2 Mio. EUR (1,0).

Gewinn je Aktie (EPS) 0,1 EUR (0,1).

Auftragsbestand zum Ende des Berichtszeitraums 105,4 Mio. EUR (70,3), +50,0 im Jahresvergleich.

Das erste Quartal 2026 spiegelt stabile Umsätze wider, gestützt durch eine disziplinierte Umsetzung bei wichtigen Kundenprogrammen und einen starken Auftragsbestand. Das Unternehmen blieb im Berichtszeitraum profitabel, wobei der freie Cashflow vorübergehende Zahlungsverzögerungen in bestimmten Regionen angesichts des aktuellen geopolitischen Umfelds widerspiegelte.

Der Umsatz für das Quartal belief sich auf 16,8 Mio. EUR. Die Umsatzzusammensetzung spiegelt die Ausführungsphase groß angelegter Lieferprogramme wider, insbesondere in den MEA- und APAC-Märkten, wobei Lieferumsätze einen höheren Anteil ausmachten. Das operative Umfeld war im Quartal von erhöhter Unsicherheit geprägt, was sich auf den Zeitpunkt von Kundeninvestitionen auswirkte und bestimmte Entscheidungszyklen verzögerte.

Die operative Leistung blieb stark mit einem EBIT von 4,6 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von 27,4 %, was die konsequente operative Disziplin und die Skalierbarkeit der Plattform widerspiegelt. Die Rentabilität im Quartal wurde zudem durch günstige Wechselkursentwicklungen unterstützt.

Der Cashflow im Quartal wurde durch Herausforderungen beim Zahlungseingang in bestimmten Regionen aufgrund des vorherrschenden Umfelds beeinträchtigt, was zu einem Anstieg der Forderungen und einer Verlängerung der Forderungslaufzeit (DSO) führte.

Tecnotree hat im Quartal die Funktionen seiner Plattform weiter ausgebaut und seine KI-gestützte Wertschöpfungskette weiterentwickelt, um das Kundenerlebnis zu verbessern und durch eingebettete KI im gesamten digitalen BSS-Stack neue Umsatzchancen zu erschließen. Das Unternehmen konzentrierte sich zudem weiterhin auf die Steigerung der Effizienz in internen Funktionen und im Kundenbetrieb, insbesondere durch KI-gesteuerte Abläufe, einschließlich Berichterstattung und Prozessautomatisierung sowie präventiver und korrektiver Wartungsfunktionen.

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree, sagte:

"Unsere Leistung im ersten Quartal spiegelt die Stärke unserer Umsetzung und die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells wider. Wir verzeichnen weiterhin eine starke Nachfrage in unseren Märkten, gestützt durch einen robusten Auftragsbestand und anhaltendes Kundenengagement. Unser Fokus auf KI-gesteuerte Innovation und operative Effizienz ermöglicht es uns, unseren Kunden beständigen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig unseren langfristigen Wachstumskurs zu stärken."

Im Laufe des Quartals erhielt Tecnotree mehrere Branchenauszeichnungen, darunter Preise bei den Asia Telecom Awards 2025 für die KI-Initiative des Jahres und die digitale Initiative des Jahres in der Kategorie MVNE/MVNO sowie den CX Catalyst Award for Impact bei den Fast Mode Awards 2025.

Der Auftragsbestand blieb mit 105,4 Millionen Euro stark, angetrieben durch Neuaufträge in Afrika und Lateinamerika, was die anhaltende Nachfrage nach den Produkten und Lösungen von Tecnotree widerspiegelt. Gestützt auf einen soliden Auftragsbestand, eine disziplinierte Umsetzung und kontinuierliche Plattforminnovationen ist das Unternehmen weiterhin gut für nachhaltiges Wachstum positioniert. Das Management bestätigt, dass die finanzielle Entwicklung des Unternehmens weiterhin auf Kurs ist und die Gesamtjahresprognose für alle Schlüsselkennzahlen beibehalten wird.

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