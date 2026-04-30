New York - Die grossen US-Aktienbarometer haben am Donnerstag zugelegt. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich zu einem Rekordhoch auf, angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Alphabet und Qualcomm nach deren starken Quartalsbilanzen. Zum Börsenschluss legte der Nasdaq 100 um 0,98 Prozent auf 27.452,12 Punkte zu. Ein schwächeres Wachstum der US-Wirtschaft im ersten Quartal als erwartet bremste die Kurse nicht. Mit dem seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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