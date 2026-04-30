© Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa +++ dpa-BildfunkApple übertrifft die Erwartungen trotz Lieferengpässen beim iPhone. Doch die Schlagzeile des Quartals macht ausgerechnet ein günstiger MacBook und ein CEO, der noch gar nicht im Amt ist.Knapp 111 Milliarden US-Dollar Umsatz, eine Bruttomarge von fast 50 Prozent. Und trotzdem fällt die Apple-Aktie nachbörslich um rund ein Prozent. Der Umsatz lag mit 111,18 Milliarden US-Dollar deutlich über den Analystenerwartungen, ebenso der Gewinn je Aktie mit 2,01 US-Dollar. Doch ausgerechnet das Kernprodukt enttäuschte minimal: Das iPhone blieb mit knapp 57 Milliarden US-Dollar Umsatz leicht hinter den Prognosen zurück. Der Grund laut Konzernchef Tim Cook: Die Nachfrage sei "durch die Decke gegangen", …Den vollständigen Artikel lesen
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