Die von einem Chirurgen gegründete Marke basiert auf der innovativen NAC Y2-Technologie

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) gab heute eine Minderheitsbeteiligung an 111SKIN bekannt, einer Luxusmarke für klinische Hautpflege, die von dem renommierten plastischen und rekonstruktiven Chirurgen Dr. Yannis Alexandrides gegründet wurde. Die Bedingungen der Investition wurden nicht offengelegt.

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111SKIN's Reparative Collection

Dr. Yannis Alexandrides gründete 111SKIN im Jahr 2012, um die Heilungszeit seiner Patienten nach Eingriffen zu verkürzen. Im Zentrum der Marke steht die innovative NAC Y2-Technologie, ein wegweisender Wirkstoffkomplex der die Hautregeneration unterstützt und für ein gesundes, strahlendes und widerstandsfähiges Hautbild sorgt. Aufbauend auf dieser klinischen Expertise hat 111SKIN ein Portfolio von mehr als 30 Produkten entwickelt, dessen Kern die Kollektionen Black Diamond und Reparative bilden. Die Preise bewegen sich zwischen 50 und 1.000 US-Dollar.

"Die Hautpflege tritt in eine neue Phase ein, geprägt durch das Zusammenspiel von Eingriffen, Langlebigkeit und Schönheit, da Verbraucher zunehmend Produkte suchen, die sichtbare, behandlungsinspirierte Ergebnisse liefern", sagte Stéphane de La Faverie, President und Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies. "111SKIN verkörpert diesen Wandel, indem die Marke mehr als 35 Jahre chirurgische und ästhetische Behandlungserfahrung von Dr. Yannis Alexandrides in leistungsstarke Luxushautpflege überträgt, die von In-Clinic-Behandlungen inspiriert und auf klinischer Expertise, Wirkstoffen der nächsten Generation, hochwirksamen Formulierungen und nachgewiesener Wirksamkeit basiert. Diese Investition stützt sich auf konsequente Verbraucherorientierung und transformative Innovation und spiegelt unsere Beauty Reimagined-Vision wider. Wir sehen darin eine bedeutende Chance, das weitere Wachstum der Marke zu unterstützen ihre globale Reichweite zu erweitern und gleichzeitig den charakteristischen Ansatz zu bewahren, der sie für heutige Verbraucher so relevant macht."

111SKIN ist eine Luxusmarke für klinische Hautpflege, die in einem wachstumsstarken Segment agiert, in dem medizinische Expertise und leistungsstarke High-Performance-Formulierungen zunehmend die Verbrauchernachfrage prägen. Die Marke vertreibt ihre Produkte über Luxuseinzelhandelsgeschäfte, E-Commerce und High-End-Spa-Kanäle darunter Harrods, Bluemercury, Nordstrom, Mandarin Oriental und Aman. Zudem verfügt sie über ein solides Direct-to-Consumer-Geschäft, das etwa 20 des Umsatzes ausmacht und die starke digitale Beteiligung von Prestige-Konsumenten widerspiegelt. Die Marke hat eine diversifizierte globale Präsenz und ist in China, Großbritannien, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum fest vertreten, wobei Nordamerika rund 40 des Umsatzes im Jahr 2025 ausmachte.

"Wir sind über die Partnerschaft mit The Estée Lauder Companies hoch erfreut und sehen einem spannenden neuen Kapitel für 111SKIN erwartungsvoll entgegen", sagten Dr. Yannis und Eva Alexandrides, Mitbegründer von 111SKIN. "Wir freuen uns darauf, an unserer Dynamik anzuknüpfen und gemeinsam das zukünftige Wachstum voranzutreiben", fügte CEO Vanessa Goddevrind hinzu.

Dr. Alexandrides wird sich weiterhin aktiv in die Marke einbringen und 111SKIN an der Seite des erfahrenen Managementteams leiten.

Die Investition steht im Einklang mit dem anhaltenden Fokus von The Estée Lauder Companies Inc. auf wissenschaftlich fundierter Innovationsarbeit, zumal die fortschrittliche NAC Y2-Technologie und das Engagement von 111SKIN für klinische Produktentwicklung die wachsende Präferenz der Verbraucher für leistungsstarke und präventive Hautpflege widerspiegeln.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten und weltweit für Luxus- und Prestigemarken verantwortlich. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, der Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty verkauft.

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