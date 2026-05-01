Einzigartiger Dienst zur Herstellung einer Verbindung zwischen Mensch und KI-Agent für sicheren, KI-gesteuerten Handel, entwickelt in Zusammenarbeit mit einem wachsenden Ökosystem von Partnern im Bereich des KI-gesteuerten Handels, darunter Visa, Cloudflare und Skyfire

Experian hat heute "Experian Agent Trust" angekündigt, ein einzigartiges Framework, das eine sichere, überprüfbare Verbindung zwischen Verbrauchern und KI-Agenten herstellt und so Identität und Verantwortlichkeit in KI-gesteuerte Transaktionen bringt.

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Experian Announces Agent Trust to Power Trusted AI Driven Commerce.

Da KI-Agenten zunehmend autonom suchen und Transaktionen durchführen, stellen sie Unternehmen vor eine grundlegende Herausforderung: Wie kann man einer Handlung vertrauen, wenn sie nicht mehr von einem Menschen gesteuert wird? Ohne eine verifizierte Verbindung zwischen Menschen und KI-Agenten birgt der autonome Handel neue Risiken in Bezug auf Betrug, Falschdarstellung und nicht autorisierte Transaktionen.

Experian Agent Trust begegnet dieser Herausforderung durch ein neues "Know-Your-Agent" (KYA)-Framework, das die Identitätsprüfung in das Zeitalter der KI erweitert. Das Framework stellt sicher, dass von Agenten initiierte Transaktionen auf einer verifizierten Verbraucheridentität beruhen.

"Agentenbasierter Handel wird ohne Vertrauen nicht skalierbar sein", sagte Kathleen Peters, Chief Innovation Officer bei Experian. "Was erforderlich ist, ist die Verifizierung des Agenten, des Menschen dahinter und seiner Kaufabsicht. Dies ist eine natürliche Erweiterung der Verifizierungsrolle von Experian im Ökosystem. Wir tragen bereits dazu bei, Vertrauen in Finanztransaktionen zu definieren; nun bringen wir diese Führungsrolle auch in den agentenbasierten Handel ein."

Experian Agent Trust wird innerhalb eines wachsenden Ökosystems von Mitwirkenden im Bereich des kollaborativen agentischen Handels entwickelt, darunter Visa, Cloudflare und Skyfire, die die Entwicklung eines sicheren und skalierbaren KI-gesteuerten Handels über Zahlungen, Netzwerke und digitale Interaktionen hinweg anführen.

Trust Stack für den agentenbasierten Handel

Innerhalb dieses Ökosystems sind die Identitätsfunktionen von Experian darauf ausgelegt, Visa Intelligent Commerce und das Trusted Agent Protocol zu ergänzen, um ein mehrschichtiges Rahmenwerk für Vertrauen und sichere agentenbasierte Zahlungen zu unterstützen.

Experian Human to Agent Binding verbindet verifizierte Verbraucher, Geräte und KI-Agenten und stellt ein Echtzeit-Vertrauens-Token aus, das die Identität und das Transaktionsrisiko validiert.

verbindet verifizierte Verbraucher, Geräte und KI-Agenten und stellt ein Echtzeit-Vertrauens-Token aus, das die Identität und das Transaktionsrisiko validiert. Trusted Agent Protocol ermöglicht es Händlern, KI-Agenten über das vertrauenswürdige Netzwerk von Visa zu identifizieren und zu verifizieren, um die Legitimität und die Befugnis eines Agenten, im Namen eines Verbrauchers zu handeln, zu bestätigen.

ermöglicht es Händlern, KI-Agenten über das vertrauenswürdige Netzwerk von Visa zu identifizieren und zu verifizieren, um die Legitimität und die Befugnis eines Agenten, im Namen eines Verbrauchers zu handeln, zu bestätigen. Cloudflare setzt diese Vertrauensschicht am Netzwerkrand durch, wo das Unternehmen bereits etwa 20 des weltweiten Internetverkehrs unterstützt und schützt, und betreibt den KI-Stack der nächsten Generation, um Agenten zu erstellen, zu sichern und zu skalieren.

setzt diese Vertrauensschicht am Netzwerkrand durch, wo das Unternehmen bereits etwa 20 des weltweiten Internetverkehrs unterstützt und schützt, und betreibt den KI-Stack der nächsten Generation, um Agenten zu erstellen, zu sichern und zu skalieren. Visa Intelligent Commerce ermöglicht sichere KI-Handelstransaktionen unter Verwendung von Netzwerk-Tokenisierung.

ermöglicht sichere KI-Handelstransaktionen unter Verwendung von Netzwerk-Tokenisierung. Skyfire bietet eine offene, standardisierte Methode zum Bündeln und Austauschen von agentenbezogenen Informationen plattformübergreifend, was Interoperabilität ermöglicht und bestehende Identitäts- und Zahlungssysteme ergänzt.

"Visa hat sich über Jahrzehnte hinweg Vertrauen im globalen Handel erarbeitet, was umso wichtiger wird, je mehr KI Teil des Transaktionsprozesses wird", sagte Rubail Birwadker, SVP und Leiter des Bereichs Growth Products and Partnerships bei Visa. "Während sich das Ökosystem weiterentwickelt und Ansätze wie die Funktionen von Experian zur Identitätsbindung zwischen Mensch und Agent entstehen, sind Visa Intelligent Commerce und das Trusted Agent Protocol darauf ausgelegt, die sichere Grundlage für agentenbasierte Handelserlebnisse auf globaler Ebene zu bieten."

"Der Aufstieg von KI-Agenten stellt eine der bedeutendsten Veränderungen in der Geschichte des digitalen Handels dar, kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn die zugrunde liegende Infrastruktur auf Vertrauen basiert", sagte Stephanie Cohen, Chief Strategy Officer bei Cloudflare. "Cloudflare ist der beste Ort, um Agenten zu entwickeln und zu sichern. Durch die Kombination unserer Netzwerkpräsenz mit der Identitätskompetenz von Experian geben wir jedem Unternehmen die Werkzeuge an die Hand, um mit Zuversicht am agentenbasierten Handel teilzunehmen."

"Agentenbasierter Handel funktioniert nur, wenn Händler sicher sein können, mit wem sie Geschäfte tätigen, und wenn Agenten genauso zuverlässig bezahlen können wie Menschen", sagte Amir Sarhangi, CEO und Mitbegründer von Skyfire. "Durch unsere Zusammenarbeit mit dem Agent-Trust-Ökosystem von Experian und unsere Arbeit am Know-Your-Agent (KYAPay)-Protokoll tragen wir dazu bei, eine nahtlose, interoperable Vertrauensschicht zu schaffen, die Identität und Zahlungen zusammenführt, um das volle Potenzial autonomer Transaktionen auszuschöpfen."

Ein Verbraucher könnte seinen KI-Agenten bitten, das beste Headset mit Geräuschunterdrückung für eine bevorstehende Reise zu finden. Der Agent kann Produkte anhand der Präferenzen des Verbrauchers bewerten und eine Empfehlung aussprechen, beispielsweise für einen Bose-Kopfhörer, und die Transaktion zur Genehmigung vorbereiten. Sobald der Verbraucher den Kauf autorisiert, hilft "Human to Agent Binding" dabei zu bestätigen, dass der Agent im Namen einer verifizierten Person handelt.

Experian Agent Trust ist für die Zusammenarbeit mit bestehenden Zahlungssystemen und Frameworks wie dem Trusted Agent Protocol ausgelegt. Im Zentrum des Frameworks steht die "Human-to-Agent Binding", die eine sichere, dauerhafte Verbindung zwischen verifizierten Personen, ihren Geräten und den KI-Agenten herstellt. Dies ermöglicht eine lückenlose, überprüfbare Historie darüber, wer der Nutzer ist und wie sich der Agent im Laufe der Zeit verhält.

Experian stellt ein Agent Trust Token aus, das die Identität und das Transaktionsbetrugsrisiko in Echtzeit validiert. Zusammen mit dem Experian Agent Registry sorgt das System für eine dynamische Vertrauensbewertung von KI-Agenten auf der Grundlage ihres Verhaltens und anderer Risikosignale.

Entwickelt für ein offenes Ökosystem

Die Experian Agent-Trust-Dienste sind plattformunabhängig und so konzipiert, dass sie mit dem sich weiterentwickelnden Agent-Ökosystem skalieren. Durch die Herstellung einer vertrauenswürdigen Verbindung zwischen Menschen und KI-Agenten trägt Experian dazu bei, die Grundlage für einen sicheren, skalierbaren Agent-Commerce zu schaffen. Diese Funktionen bauen die Führungsposition von Experian in den Bereichen Identitätsprüfung und Betrugsprävention weiter aus, wo die Lösungen des Unternehmens Kunden dabei helfen, jährlich geschätzte Betrugsverluste in Höhe von 15 bis 19 Milliarden US-Dollar zu vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie im Blog von Experian: https://www.experian.com/blogs/news/2026/04/30/experian-agent-trust/

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen weltweit neue Möglichkeiten eröffnet. Wir tragen dazu bei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen alles mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software. Außerdem unterstützen wir Millionen von Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Vielzahl von Märkten tätig, von Finanzdienstleistungen über das Gesundheitswesen, die Automobilbranche und Agrarfinanzierung bis hin zu Versicherungen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als im FTSE 100 Index gelistetes Unternehmen an der Londoner Börse (EXPN) beschäftigen wir 25.200 Mitarbeiter in 33 Ländern. Unser Hauptsitz befindet sich in Dublin, Irland. Erfahren Sie mehr unter experianplc.com.

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