Pyxis Group, ein diversifiziertes Beratungsunternehmen, das den globalen Industrie- und Rohstoffsektor bedient, gab heute die Ernennung von Kunal Ramtri und Tun Win zu Managing Directors und Co-Heads der Bereiche Global Commodities Trading, Risk Practice und Trading AI Practice bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260430244167/de/

Tun Win

Kunal Ramtri bringt über zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen Rohstoffhandel, Raffinerie sowie groß angelegte Geschäfts- und Technologie-Transformationen mit. Er war in leitenden operativen und beratenden Funktionen tätig und steuerte komplexe M&A-Integrationen, unternehmensweite Transformationsprogramme sowie technologiegestützte Wertschöpfungsinitiativen in globalen Organisationen. In seiner Funktion bei Pyxis wird Kunal Ramtri Kunden in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Handel und Risikomanagement, digitale Transformation sowie operative Optimierung beraten. Er verfügt über fundierte Erfahrung in der Implementierung KI-gestützter Lösungen für den gesamten Handelslebenszyklus einschließlich Vertrags- und Datenautomatisierung, prädiktiver Analytik, Nachfrage- und Preisprognosen sowie Supply Chain Risk Intelligence -, die zu messbaren Verbesserungen bei der Produktivität, der Entscheidungsfindung und der operativen Resilienz führen.

Der von London aus tätige angesehene Beratungsleiter Tun Win verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von Front-to-Back-Transformationen für globale Handelsunternehmen in den Bereichen Energie, Strom, Gas, LNG und Metalle. Er hat sich einen Ruf für den Aufbau leistungsstarker Teams, die Schaffung technologiebasierter Wettbewerbsvorteile und die Beratung von Führungskräften an der Schnittstelle von Strategie, Märkten und Technologie erarbeitet. Seine Karrierelaufbahn umfasst große Investmentbanken, globale Handelshäuser sowie multinationale Energie- und Bergbauunternehmen, wo er groß angelegte ETRM/CTRM-Implementierungen, die Modernisierung von Marktdaten, die Entwicklung von KI/ML-Analysen sowie den Aufbau digitaler Kapazitäten leitete. Zu seinen Errungenschaften zählen die Konzeption risikobasierter P&L-Frameworks, das Re-Engineering von Marktdatenarchitekturen, die Bereitstellung fortschrittlicher Analyseplattformen sowie der Aufbau neuer Front-Office-, Marktdaten- und Analysefunktionen. Zuletzt leitete Tun Win die Entwicklung von Modellierungs- und Analysefunktionen der nächsten Generation bei einem führenden europäischen Energiemarketing- und Handelsunternehmen. Dort richtete er eine integrierte Front-Office-Vertikale ein und brachte fortschrittliche KI/ML-gestützte Tools für den Handel mit Gas, Strom, LNG und Wetterderivaten hervor.

Im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie der Pyxis Group wird Kunal Ramtri im Sommer 2026 nach Zürich (Schweiz) übersiedeln. Als Teil unseres regionalen Führungsteams wird er die Expansion des Unternehmens in der EMEA-Region unterstützen und die Präsenz der Firma an wichtigen Rohstoff- und Finanzknotenpunkten weiter stärken. Gemeinsam werden Kunal und Tun das integrierte Angebot des Unternehmens in den Bereichen Rohstoffhandel, Risikomanagement und KI-gestützte Lösungen vorantreiben.

"Kunal und Tun sind bewährte Führungskräfte mit sich ergänzender Expertise, was Pyxis Group ideal positioniert, um Kunden in einer zunehmend komplexen und technologiegetriebenen Rohstofflandschaft zu unterstützen", sagte Matt Flanagan, Partner bei Pyxis Group. "Kunal verfügt über umfassende operative und beratende Erfahrung in den Bereichen Handel, Risiko und Transformation, während Tun fundierte technische Stärke bei ETRM/CTRM, Marktdaten und fortgeschrittenen KI-/ML-Anwendungen einbringt. Ihre gemeinsame Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Ergebnissen in risikobehafteten Umgebungen und ihr Fokus auf umsetzungsorientierte Wertschöpfung werden für die Skalierung unserer globalen Plattform entscheidend sein."

"Ich freue mich sehr, Pyxis in einer Zeit beizutreten, in der sich in der globalen Rohstofflandschaft bedeutende Chancen bieten", sagte Kunal Ramtri. "Da ich bereits zahlreiche Transformationsprogramme und M&A-Integrationen geleitet habe, weiß ich, dass Wert letztendlich durch die Umsetzung geschaffen wird. Mein Fokus liegt zunehmend darauf, KI und fortschrittliche Analysen zu nutzen, um die Handelsperformance zu steigern, die Resilienz der Lieferkette zu verbessern und eine in höherem Maße vorausschauende, datengesteuerte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Der umsetzungsorientierte Ansatz von Pyxis deckt sich mit meiner Erfahrung und ich freue mich darauf, gemeinsam mit Tun das Wachstum und die Transformation unserer Kunden zu unterstützen."

"Ich freue mich sehr, bei Pyxis einzusteigen und an der Seit von Kunal die Bereiche Global Commodities Trading Risk sowie Trading AI zu leiten", sagte Tun Win. "Nach über zwei Jahrzehnten, in denen ich mich auf Front-to-Back-Transformationen im Handel und den Aufbau von KI/ML-Kapazitäten mit konkretem wirtschaftlichem Nutzen konzentriert habe, sehe ich enormes Potenzial, Kunden dabei zu unterstützen, Volatilität zu bewältigen, Abläufe zu optimieren und durch Technologie Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Das kundenorientierte, ergebnisfokussierte Modell von Pyxis passt sehr gut zu meinem Ansatz, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit Kunal und dem Team unsere Präsenz auszubauen und weltweit messbare Ergebnisse für Kunden zu erzielen."

Über die Pyxis Group

Die Pyxis Group ist ein diversifiziertes Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen für den globalen Industriesektor erbringt. Jeden Tag streben wir danach, nachhaltige Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen und einzigartige Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Fachkräfte zu schaffen. Unsere Mission ist es, Unternehmen die Transformation mit Klarheit, Zuversicht und Sorgfalt zu ermöglichen, indem wir fundiertes Fachwissen mit authentischer Partnerschaft verbinden.

Die Pyxis Group liefert außergewöhnliche Ergebnisse geleitet von Erfahrung, geprägt von Klarheit, ausgerichtet auf das gemeinsame Ziel und getragen von Vertrauen.

Weitere Informationen über die Pyxis Group erhalten Sie auf unserer Website unter pyxisadvisory.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260430244167/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Lisa Gochman, 713-582-4912

lisa@lisagochman.com