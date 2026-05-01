© Foto: Richard Drew/AP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Großbritannien: Pearson Group, Q1-Umsatz 08:00 Uhr, Schottland: Natwest, Q1-Zahlen 12:00 Uhr, Großbritannien: Linde, Q1-Zahlen 12:30 Uhr, USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen USA: KfZ-Absatz Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. …Den vollständigen Artikel lesen
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