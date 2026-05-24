© Foto: Dalle (KI-Bild) - OpenAIBringt Schokolade mehr Rendite als Öl? Eine Studie zu 29.078 US-Aktien und ihrer Buy-and-Hold-Gesamtrendite zwischen 1925 und 2023 zeigt jedenfalls, dass die Aktie von Hershey mehr Rendite einbrachte als Exxon Mobile.Hätte man am 01. Dezember 1927 1 US-Dollar in Aktien des US-Schokoladenherstellers Hershey investiert, die Anteile bis zum 29. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden konsequent wieder angelegt, so wäre das Investment am Ende theoretisch auf einen Wert von 69.099 US-Dollar gekommen. Dies entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 6.909.822,15 Prozent. Zum Vergleich: Damit schneidet Hershey deutlich besser ab als der Ölmulti Exxon Mobil. …Den vollständigen Artikel lesen
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