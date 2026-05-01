Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp Die deutsche Industrie steht vor einer Zerreißprobe: Aktuelle Medienberichte sehen bereits erste Knappheiten in der Produktion aufgrund der Blockade der Straße von Hormus. Dabei wirken gleich zwei Krisenherde zusammen: Eine militärisch bedingte Blockade der wichtigsten globalen Energie-Handelsroute hat die Versorgung mit Rohöl, Flüssigerdgas (LNG) und chemischen Grundstoffen wie Methanol eingeschränkt. Parallel dazu nutzt China seine Vormachtstellung bei kritischen Mineralien wie Antimon für restriktive Exportkontrollen, was den Markt zusätzlich austrocknet. In diesem Umfeld ist Rohstoffsouveränität der entscheidende Wettbewerbsfaktor. Während Giganten wie BASF und Lufthansa ihre Geschäftsmodelle der Situation anpassen, rücken Problemlöser wie Antimony Resources ins Zentrum des Interesses.Den vollständigen Artikel lesen ...
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