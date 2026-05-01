Diese Expansion bei Sephora Europe erhöht die weltweite Verfügbarkeit von rhode im stationären Handel und markiert damit einen entscheidenden Wendepunkt für die Marke

rhode, die von Hailey Rhode Bieber gegründete Kosmetikmarke, wird ab September dieses Jahres bei Sephora online und in den meisten Filialen in ganz Europa erhältlich sein, nachdem sie bereits 2025 bei Sephora in den USA, Kanada und Großbritannien eingeführt wurde. Diese Expansion bei Sephora Europe erhöht die weltweite Verfügbarkeit von rhode im stationären Handel und markiert damit einen entscheidenden Wendepunkt für die Marke.

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Die Kollektion von rhode mit hochwirksamen, auf die Haut abgestimmten Produkten verzeichnete bei Sephora in den USA und Kanada eine starke Nachfrage und war damit die größte Markeneinführung in der Geschichte des Einzelhändlers in Nordamerika. Als "rhode" im November 2025 in Großbritannien auf den Markt kam, war dies zudem die größte Markeneinführung in der Geschichte von Sephora UK.

"Ich freue mich riesig darauf, unsere Partnerschaft mit Sephora fortzusetzen, während wir in den europäischen Einzelhandel einsteigen und rhode so noch mehr Kunden in physischen Geschäften und im realen Leben zugänglich machen. Wir haben bewusst darauf geachtet, wie und wo wir wachsen, und glauben an die Kraft, Räume zu schaffen, die Menschen zusammenbringen. Sephora ist ein außergewöhnlich wichtiger Partner, der uns dabei geholfen hat, unsere Vision in reale Räume umzusetzen" Hailey Rhode Bieber, Gründerin, Chief Creative Officer und Leiterin der Innovationsabteilung bei rhode sowie strategische Beraterin bei e.l.f. Beauty

Rhode wurde im Juni 2022 gegründet und startete mit einem sorgfältig zusammengestellten Sortiment an wirksamer Hautpflege, das später um Hybrid-Make-up erweitert wurde. Jede Markteinführung stieß auf eine enorme Nachfrage und löste Veränderungen in der gesamten Beauty-Branche und -Kultur aus. Laut CreatorIQ ist Rhode nach wie vor die Nummer 1 unter den Hautpflegemarken in den USA, gemessen am EMV*, und verzeichnet weiterhin ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr.

"Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz im Einzelhandel gemeinsam mit Sephora in ganz Europa weiter auszubauen und dabei auf der Dynamik aufzubauen, die wir in den USA, Kanada und Großbritannien erlebt haben. Letzten Sommer war es für uns ein bedeutender Moment, mit unserem "rhode summer club" die Welt von rhode nach Mallorca zu bringen. Das gab uns die Gelegenheit, eine engere Verbindung zu unserer europäischen Community aufzubauen und ihr die Möglichkeit zu geben, die Marke hautnah zu erleben. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns darauf, in ganz Europa umsichtig weiter zu wachsen und Erlebnisse zu schaffen, die dem Geist von rhode entsprechen und bei unseren Kunden Anklang finden, wo auch immer sie sich befinden" Lauren Ratner, Mitbegründerin, Präsidentin und Chief Brand Officer von rhode

Es bestehen starke Synergien zwischen dem gemeinschaftsorientierten Ansatz von rhode und der globalen Reichweite von Sephora. Das Engagement für die Gemeinschaft ist das, was rhode am besten kann, und von dieser Partnerschaft erhoffen wir, dass die Marke einem breiteren Publikum von Beauty-Konsumenten in ganz Europa bekannt gemacht wird.

"Wir freuen uns sehr, rhode nach seinem rekordverdächtigen Erfolg in den USA und Großbritannien nun auch auf den europäischen Kontinent zu bringen. Das Social-First-Modell von rhode, das eine immense Nachfrage ausgelöst und ein weltweit sehr engagiertes Publikum aufgebaut hat, steht im Einklang mit Sephoras Bestreben, unserer Beauty-Community in der Region innovative und kulturell relevante Marken anzubieten. Diese Markteinführung festigt Sephoras Rolle als führende Plattform und Partnerin für die einflussreichsten Marken und Kreativen in der Region" Catherine Spindler, Präsidentin von Sephora Europa Naher Osten

"Wir freuen uns riesig, rhode bei Sephora Europe als ihren exklusiven Vertriebspartner in der Region und als unsere neueste 'Only at Sephora'-Marke begrüßen zu dürfen. Wir wissen, dass es bereits eine große Zahl europäischer Fans gibt, die es kaum erwarten können, bei rhode vor Ort einzukaufen. Diese Partnerschaft ist ein weiterer spannender Meilenstein in der Entwicklung von Sephora, da wir mit unserem sorgfältig zusammengestellten Sortiment an begehrten Beauty-Marken weiterhin eine einzigartige Perspektive auf das Thema Schönheit bieten" Priya Venkatesh, Global Chief Merchandising Officer bei Sephora

Bei Sephora erwartet die Kunden das visuelle Erscheinungsbild, das die Marke durch frühere Aktionen und Pop-up-Stores in der Community aufgebaut hat, einschließlich klassischer, glänzender grauer Konstruktionen mit eleganten, weichen Kanten und spiegelnden Elementen für die Präsentation von Inhalten. Genau das, was das Publikum von rhode kennt und liebt, wird nun im Einzelhandel mit Leben erfüllt. Sephora plant, das Kernsortiment von Rhode anzubieten, darunter die beliebten Hautpflegeprodukte, die legendäre Peptide Lip-Linie und das perfekt pigmentierte Rouge.

"Die Einführung von rhode bei Sephora Europe ist ein wichtiger Meilenstein unserer globalen Expansion. Wir sind überzeugt, dass Sephora dank seiner Stärke im Bereich Kundenbindung der ideale Partner für unsere internationale Expansion ist, um rhode einem breiteren Publikum in Europa zugänglich zu machen" Nick Vlahos, CEO von rhode

Nach dieser Markteinführung wird rhode bei Sephora in Belgien, Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Luxemburg, Monaco, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien (einschließlich der Kanarischen Inseln), Schweden, der Schweiz und der Türkei sowie in Kanada, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten erhältlich sein.

Diese Expansion in neue Einzelhandelsmärkte folgt auf die Übernahme von rhode durch e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) im Jahr 2025 für 1 Milliarde US-Dollar und schlägt ein neues Kapitel für rhode auf, da das Unternehmen die Marke weltweit einem größeren Publikum zugänglich machen möchte.

*Quelle: CreatorIQ, Top 10 Skincare Leaderboard, März 2026. Rhode belegte nach dem Earned Media Value (EMV) den ersten Platz. Verfügbar bei CreatorIQ Leaderboard

Über rhode

rhode ist eine von Hailey Rhode Bieber gegründete Linie sorgfältig ausgewählter Hautpflegeprodukte. Mit dem Ziel, Produkte zu entwickeln, die wirklich wirken und für jeden zugänglich sind, stützt sich rhode auf wissenschaftliche Erkenntnisse und macht viele der Mysterien und komplexen Zusammenhänge hinter einer wirksamen Hautpflege verständlich. Die mit hochwirksamen Inhaltsstoffen für verschiedene Hauttypen und -bedürfnisse entwickelte Pflege ist Teil einer täglichen Routine, die die Hautbarriere langfristig stärkt. Alle Produkte von rhode werden aus gezielten, hochwirksamen Inhaltsstoffen in wirksamer Dosierung hergestellt. Im Jahr 2025 wurde rhode von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) für 1 Milliarde Dollar übernommen.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.rhodeskin.com.

Über Sephora

Sephora ist die weltweit führende Marke im Bereich des exklusiven Einzelhandels für Schönheitsprodukte. Mit 55.000 engagierten Mitarbeitern in 36 Märkten bringt Sephora Kunden und Beauty-Marken in der weltweit vertrauenswürdigsten und dynamischsten Beauty-Community zusammen. Über unser globales Omnichannel-Netzwerk mit mehr als 3.200 Filialen und legendären Flagship-Stores sowie über unsere E-Commerce- und digitalen Plattformen bedienen wir eine äußerst engagierte Community von Hunderten Millionen Beauty-Fans und bieten ihnen an jedem Kontaktpunkt personalisierte, immersive und nahtlose Erlebnisse. Mit unserem Sortiment aus über 500 Marken und unserer Eigenmarke "Sephora Collection" bieten wir ein einzigartiges und vielfältiges Angebot an hochwertigen Schönheitsprodukten, das genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten ist von Parfüm über Make-up und Haarpflege bis hin zu Hautpflege und darüber hinaus. Dabei gestalten wir die Welt der hochwertigen Schönheitsprodukte immer wieder neu. Seit der Gründung von SEPHORA im Jahr 1969 in Limoges, Frankreich, und als Teil der LVMH-Gruppe seit 1997, hat die Marke die Branche des Luxus-Kosmetikeinzelhandels revolutioniert. Auch heute noch bricht das Unternehmen mit Konventionen, um seine Vision zu verwirklichen: eine Welt voller Inspiration und Inklusion zu schaffen, in der alle ihre Schönheit zelebrieren können.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.sephora.com.

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