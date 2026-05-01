von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Port, viele KI-Initiativen in Unternehmen bleiben hinter den Erwartungen zurück. Wo scheitert die Umsetzung in der Praxis am häufigsten, und woran erkennt man das frühzeitig? Harald Port: KI-Initiativen scheitern selten an der Technologie. Sie scheitern an unklaren Anwendungsfeldern. Es wird in Tools investiert, ohne zu klären, wo dadurch echter Mehrwert entsteht - etwa bessere, schnellere oder relevantere Produkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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