Die junge Frau bewegte sich bei der Sicherheitskontrolle seltsam, das machte das Personal misstrauisch: Eine Thailand-Reisende ist mit 30 Schildkröten am Körper erwischt worden. Nicht alle Tiere überlebten die Aktion. Eine 19-Jährige aus Taiwan ist mit einem ungewöhnlichen Schmuggelversuch am Flughafen Bangkok aufgeflogen. Die junge Frau hatte Dutzende lebende Schildkröten mit Klebeband an ihrem Körper fixiert. Die Passagierin wollte von Thailand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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