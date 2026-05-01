Cathie Woods Defense-Wette: Investorin kauft Kratos Defense nach, Harvest Technology verschärft Verteidigungs-Strategie

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Die Wall Street blickt derzeit gespannt auf die jüngsten Portfolio-Umschichtungen von Cathie Wood. Mit ihrem Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF hat die Star-Investorin erneut bei Kratos Defense & Security Solutions (WKN: A0YJ5Z / ISIN: US50077B2079) zugekauft. Während Wood konsequent auf disruptive Verteidigungstechnologien setzt, rückt auch die australische Harvest Technology Group (WKN: A2P7Z0 / ISIN: AU0000067332) mit einer massiven strategischen Neuausrichtung in den Fokus. Beide Unternehmen bedienen den wachsenden Bedarf an unbemannten Systemen, wählen jedoch unterschiedliche Ansätze.

Kratos: Der Hardware-Lieferant für moderne Autonomie

Kratos hat sich als führender Anbieter von Drohnen- und Raketenabwehrsystemen etabliert. Das Unternehmen profitiert aktuell von einer hohen Nachfrage nach Hyperschall-Testprogrammen und hat erst kürzlich eine neue Produktionsstätte in Maryland eröffnet. Dass Cathie Wood gerade jetzt zukauft, unterstreicht das Vertrauen in die Skalierbarkeit unbemannter Plattformen, die in modernen Konflikten zunehmend die tragende Rolle übernehmen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3 Milliarden US-Dollar gilt Kratos zudem in Branchenkreisen als potenzielles Übernahmeziel für noch größere Rüstungskonzerne.

Harvest Technology: Konnektivität als taktischer Vorteil

Während Kratos die Plattformen baut, liefert die Harvest Technology Group die kritische Software-Infrastruktur. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, seine Verteidigungsstrategie deutlich zu beschleunigen. Kernstück ist die "Nodestream"-Technologie, die hochauflösendes Live-Streaming bei extrem geringer Bandbreite ermöglicht - ein entscheidender Faktor für die Fernsteuerung von Drohnen in Gebieten mit instabiler Verbindung. Eine unabhängige Marktstudie validierte jüngst das erhebliche Potenzial für Harvest auf dem US-Verteidigungsmarkt, wo die Anforderungen an resiliente Kommunikation steigen.

Strategische Weichenstellungen und Marktrisiken

Harvest befindet sich in einer Phase des Umbruchs. Mit der Ernennung des Verteidigungsexperten Jeff Sengelman zum Executive Chair wurde die Führung auf komplexe Militäraufträge ausgerichtet. Dennoch bleibt das Investment mit Risiken behaftet: Das Unternehmen hat seine ursprünglichen Gewinnprognosen für 2026 zurückgezogen und muss nun beweisen, dass die technologische Validierung zeitnah in skalierbare Verträge mündet. Im Vergleich dazu wirkt Kratos fundamental gefestigter, ist jedoch ebenfalls von der langfristigen US-Verteidigungsplanung und den Budgets für das Geschäftsjahr 2026 abhängig.

Fazit für den Sektor

Die Investments von ARK Invest zeigen, dass "Defense Tech" kein reines Nischenthema mehr ist. Der Trend geht weg von klassischer Hardware hin zu vernetzten, autonomen Systemen. Während Kratos die physische Dominanz im Luftraum anstrebt, positioniert sich Harvest als spezialisierter Enabler für die notwendige Datenübertragung. Für Anleger bleibt die Frage, ob die kleineren Tech-Schmieden schnell genug wachsen können, um gegen etablierte Konzerne zu bestehen, die ebenfalls massiv in autonome Systeme investieren.

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Quellen:

https://www.boerse.de/nachrichten/IRW-News-Harvest-Technology-Group-Harvest-beschleunigt-Verteidigungsstrategie/38214928

https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cathie-wood-bought-only-4-104500233.html



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Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

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Enthaltene Werte: US50077B2079,US85511R1032,AU0000082422