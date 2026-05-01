Neuenburg - Der Schweizer Detailhandel hat im März leicht weniger Umsatz erzielt als im Vorjahresmonat. Die Tankstellenumsätze sind allerdings deutlich gestiegen. Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Umsätze sanken im März nominal um 0,1 Prozent. Real - das heisst unter Berücksichtigung der Teuerung - resultierte allerdings ein Plus von 0,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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