Neuenburg - Die Schweizer Dienstleistungsunternehmen haben im Februar 2026 weniger umgesetzt. Damit setzt sich der Abwärtstrend nach dem Rückgang im Januar fort. Die um Arbeitstagseffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze sanken im Februar zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Januar lag das Minus bei 1,5 Prozent. Davor waren die Dienstleistungsumsätze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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