Der Börsengang der bayerischen Electrovac AG sollte ein Signal für die Wiederbelebung des deutschen IPO-Markts sein. Statt eines gefeierten Debüts erlebte der Spezialist für hermetische Gehäuse jedoch einen holprigen Start: Bereits am ersten Handelstag notierten die Aktien unter dem Ausgabepreis. Damit reiht sich das Unternehmen in eine Reihe jüngerer Börsengänge ein, die trotz wachsender geopolitischer Nachfrage in sicherheitsrelevanten Industrien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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