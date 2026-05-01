FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.05.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 5040 (5840) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 990 (850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES KIER GROUP PRICE TARGET TO 295 (260) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 50 (55) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 470 (530) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 2400 (2200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11900 (11400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 5700 (5500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SMURFIT WESTROCK PRICE TARGET TO 4600 (4800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS THG PRICE TARGET TO 48 (55) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN STARTS GENUS WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 3200 PENCE
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