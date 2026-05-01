Netflix erweitert seine App um ein neues Feature und orientiert sich dabei auffällig an TikTok. Der Streaming-Konzern setzt verstärkt auf kurze, vertikale Clips, ein strategischer Schritt mit Signalwirkung für die gesamte Branche.Netflix setzt auf Kurzvideo-Offensive Der US-Streamingriese Netflix treibt seine Produktentwicklung weiter voran und integriert künftig einen Feed mit kurzen Videos im Hochformat direkt in seine Smartphone-App. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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