Exxon Mobil und Chevron übertreffen im ersten Quartal 2026 die bereinigten Gewinnerwartungen der Analysten - doch Derivate-Verluste und kriegsbedingte Lieferausfälle drücken die ausgewiesenen Nettogewinne beider US-Ölkonzerne auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren. Der Iran-Krieg hat die globalen Energiemärkte seit Ende Februar 2026 in einen Ausnahmezustand versetzt. Die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz kam zeitweise nahezu zum Erliegen, die Ölpreise legten in der Spitze rund 57 Prozent zu und dennoch verbuchen die beiden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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