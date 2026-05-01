© Foto: Dall-EAmazon hat am Mittwoch starke Quartalszahlen vorgelegt - und an der Wall Street wächst die Überzeugung, dass dies erst der Beginn einer längeren Phase der Stärke für den Hyperscaler ist.Der Technologiekonzern erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 181,52 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die von LSEG befragten Analystenschätzungen von 177,3 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn lag bei 2,78 US-Dollar je Aktie und damit deutlich über dem Konsens von 1,64 US-Dollar je Aktie. Auch Amazon Web Services (AWS) beschleunigte sein Wachstum und legte gegenüber dem Vorquartal um 28 Prozent zu. Treiber waren vor allem die Migration zentraler Workloads sowie das wachsende Geschäft mit den …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE