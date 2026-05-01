EQS-News: Curaleaf Holdings, Inc.
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STAMFORD, Connecticut, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Curaleaf Holdings, Inc (TSX: CURA) (OTCQX: CURLF) ("Curaleaf" oder das "Unternehmen"), ein führender internationaler Anbieter von Cannabis-Konsumprodukten, hat den Erwerb der verbleibenden 45 % der Anteile an der Four 20 Pharma GmbH abgeschlossen, einem deutschen Hersteller und Vertreiber von medizinischem Cannabis, der über eine vollständige EU-GMP- und GDP-Zulassung verfügt.Four 20 Pharma ist bekannt für seinen hochwertigen Anbau, die Verarbeitung in pharmazeutischer Qualität und sein flächendeckendes Vertriebsnetz in ganz Deutschland und ausgewählten europäischen Märkten, über das Pflegeheime, Apotheken und Forschungseinrichtungen beliefert werden. Das Engagement des Unternehmens für Compliance, Patientenversorgung und wissenschaftliche Sorgfalt macht es zu einem Eckpfeiler des europäischen Ökosystems für medizinisches Cannabis.
Die vollständige Übernahme von Four 20 Pharma stärkt die vertikal integrierte, globale Lieferkette von Curaleaf - von eigenen Anbaugebieten in Portugal und Kanada bis hin zum lizenzierten Vertrieb in ganz Deutschland - und gewährleistet so eine echte Qualitätsgarantie vom Saatgut bis zum Patienten sowie lückenlose Kontrolle in jeder Phase. Seit der ursprünglichen Vereinbarung 2022 haben Curaleaf und Four 20 Pharma eng zusammengearbeitet, um den Zugang für Patienten zu erweitern, Forschungsinitiativen voranzutreiben und die internationale Lieferkette für medizinisches Cannabis zu optimieren, wodurch ein datengestützter Ansatz für Aufklärung, Anbau und Produktentwicklung bestätigt wurde.
"Der Abschluss dieses Buy-outs der verbleibenden Anteile an Four 20 Pharma bekräftigt unser Engagement in Europa und unterstreicht die strategische Bedeutung des Aufbaus hochwertiger, lokal verankerter Aktivitäten in einem Markt, der weiterhin exponentiell wachsen wird", sagte Boris Jordan, CEO und Vorsitzender von Curaleaf. "Die Führungsrolle von Four 20 Pharma in den Bereichen Produktion, Compliance und Vertrieb ermöglicht es uns, den Zugang von Patienten zu medizinischem Cannabis zu erweitern und gleichzeitig Innovationen auf dem internationalen Markt voranzutreiben. Diese Investition war ein bedeutender strategischer Meilenstein in unserer internationalen Strategie, und wir freuen uns auf weiteres langfristiges Wachstum in Europa."
"Der Beitritt zur Curaleaf-Familie als voll integrierte Tochtergesellschaft markiert ein spannendes neues Kapitel für Four 20 Pharma", sagte Torsten Greif, Gründer und Geschäftsführer von Four 20 Pharma. "Wir haben dieses Unternehmen auf einem kompromisslosen Bekenntnis zu Qualität, Compliance und Patientenversorgung aufgebaut - Werte, die perfekt mit der internationalen Mission von Curaleaf übereinstimmen. Gemeinsam sind wir einzigartig positioniert, um den Standard für medizinisches Cannabis in regulierten Märkten weltweit zu setzen."
Aufbauend auf dem Erfolg von Four 20 Pharma in Deutschland hat Curaleaf die Marke Four 20 bereits im Vereinigten Königreich und in Polen eingeführt und beabsichtigt, die Marke auf weitere internationale Märkte auszuweiten. Dabei nutzt das Unternehmen das Konzept von Qualität und Compliance, das Four 20 Pharma zu einer der vertrauenswürdigsten medizinischen Cannabis-Marken Deutschlands gemacht hat.
Die Partnerschaft spiegelt die umfassendere internationale Strategie von Curaleaf wider, lokales Fachwissen mit globaler Reichweite zu kombinieren, um das weltweit führende internationale Cannabis-Unternehmen aufzubauen.
Weitere Informationen über Curaleaf und seine Aktivitäten finden Sie unter https://curaleaf.com/.
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01.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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