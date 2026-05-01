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Curaleaf gibt die Berufung von Torsten Greif in den Vorstand bekannt



01.05.2026 / 18:35 CET/CEST

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STAMFORD, Connecticut, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Curaleaf Holdings, Inc. (TSX: CURA) (OTCQX: CURLF) ("Curaleaf" oder das "Unternehmen"), ein führender internationaler Anbieter von Cannabisprodukten für Endverbraucher, gab heute die Berufung von Torsten Greif in den Vorstand von Curaleaf bekannt. Herr Greif ist ein angesehener Unternehmer und einer der Gründer der Four 20 Pharma GmbH, der deutschen Flaggschiffmarke von Curaleaf. Dank seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Cannabisanbau, Regulierungsstrategie und Markenentwicklung hat er maßgeblich dazu beigetragen, Four 20 Pharma als führenden Anbieter von Premium-Cannabis auf dem aufstrebenden deutschen Markt für medizinisches Cannabis zu positionieren. Unter seiner Führung gelang dem Unternehmen der Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Curaleaf, was seine strategische Vision, seinen branchenübergreifenden Ansatz und seine Fähigkeit unterstreicht, auf dem sich wandelnden deutschen Cannabismarkt erfolgreich zu agieren. "Wir freuen uns sehr, Torsten im globalen Führungsteam von Curaleaf willkommen zu heißen", sagte Boris Jordan, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Curaleaf. "Torstens Vision, seine fundierten lokalen Kenntnisse und seine nachgewiesene Fähigkeit, in komplexen regulatorischen Umfeldern erfolgreich zu agieren, werden für den weiteren Ausbau der europäischen Geschäftstätigkeit von Curaleaf von unschätzbarem Wert sein. Seine Führungsqualitäten spiegeln unser Engagement wider, weltweit erstklassige Cannabisunternehmen aufzubauen." "Es ist mir eine Ehre, in dieser wichtigen Phase der internationalen Expansion des Unternehmens zu Curaleaf zu stoßen", sagte Herr Greif. "Der europäische Cannabismarkt entwickelt sich rasant, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren talentierten Teams hochwertiges, nach EU-GMP zertifiziertes medizinisches Cannabis nach Deutschland und darüber hinaus zu liefern. Die globale Plattform von Curaleaf wird es uns ermöglichen, Innovationen voranzutreiben und zur weiteren Legitimierung von Cannabis in Europa beizutragen." Die Ernennung von Herrn Greif unterstreicht das Bekenntnis von Curaleaf zu strategischer Führung und operativer Exzellenz, während das Unternehmen seine Präsenz in Europa weiter ausbaut und sich auf langfristiges Wachstum in den regulierten Märkten vorbereitet. Informationen zu Curaleaf Holdings

Curaleaf Holdings, Inc. (TSX: CURA) (OTCQX: CURLF) ("Curaleaf") ist ein führender internationaler Anbieter von Cannabisprodukten für Verbraucher. Die Mission des Unternehmens besteht darin, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, indem es die Kraft der Pflanze kultiviert, weitergibt und würdigt. Das wachstumsstarke Cannabisunternehmen, das für Qualität, Fachkompetenz und Zuverlässigkeit bekannt ist, bietet gemeinsam mit seinen Marken - darunter Curaleaf, Select, Grassroots, Find, Dark Heart und Anthem - branchenführenden Service, eine umfangreiche Produktauswahl und eine gute Verfügbarkeit auf dem Markt für medizinische Zwecke sowie für den Konsum durch Volljährige. Curaleaf International profitiert von einer starken Präsenz in allen Phasen der Lieferkette. Sein einzigartiges Vertriebsnetz in ganz Europa, Kanada und Australasien verbindet wegweisende Wissenschaft und Forschung mit modernsten Anbaumethoden, Extraktionsverfahren und Produktionsprozessen. Curaleaf ist an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel CURA notiert und wird am OTCQX-Markt unter dem Kürzel CURLF gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter https://ir.curaleaf.com . Informationen zur Four 20 Pharma GmbH

Die Four 20 Pharma GmbH ist ein führender, vollständig nach EU-GMP und GDP zugelassener europäischer Hersteller und Vertreiber von medizinischem Cannabis, der sich durch branchenführende Produktqualität und erstklassige regulatorische Expertise auszeichnet. Four 20 Pharma ist mit der Vision, eine lückenlose Patientenversorgung zu gewährleisten, in den deutschen Markt eingetreten. Seit der Einführung seiner Marke "420NATURAL" im Jahr 2020 hat das Unternehmen eine stabile Lieferkette aufgebaut, um seinen Patienten die bestmöglichen Cannabisprodukte zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen beschäftigt 41 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Paderborn, Deutschland. Zukunftsgerichtete Aussagen

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Curaleaf Holdings, Inc.

Camilo Lyon, Leiter der Anlageabteilung

IR@curaleaf.com Medienkontakt:

MATTIO Communications

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