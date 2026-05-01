EQS-News: Curaleaf Holdings, Inc.
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STAMFORD, Connecticut, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Curaleaf Holdings, Inc. (TSX: CURA) (OTCQX: CURLF) ("Curaleaf" oder das "Unternehmen"), ein führender internationaler Anbieter von Cannabisprodukten für Endverbraucher, gab heute die Berufung von Torsten Greif in den Vorstand von Curaleaf bekannt.
Herr Greif ist ein angesehener Unternehmer und einer der Gründer der Four 20 Pharma GmbH, der deutschen Flaggschiffmarke von Curaleaf. Dank seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Cannabisanbau, Regulierungsstrategie und Markenentwicklung hat er maßgeblich dazu beigetragen, Four 20 Pharma als führenden Anbieter von Premium-Cannabis auf dem aufstrebenden deutschen Markt für medizinisches Cannabis zu positionieren. Unter seiner Führung gelang dem Unternehmen der Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Curaleaf, was seine strategische Vision, seinen branchenübergreifenden Ansatz und seine Fähigkeit unterstreicht, auf dem sich wandelnden deutschen Cannabismarkt erfolgreich zu agieren.
"Wir freuen uns sehr, Torsten im globalen Führungsteam von Curaleaf willkommen zu heißen", sagte Boris Jordan, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Curaleaf. "Torstens Vision, seine fundierten lokalen Kenntnisse und seine nachgewiesene Fähigkeit, in komplexen regulatorischen Umfeldern erfolgreich zu agieren, werden für den weiteren Ausbau der europäischen Geschäftstätigkeit von Curaleaf von unschätzbarem Wert sein. Seine Führungsqualitäten spiegeln unser Engagement wider, weltweit erstklassige Cannabisunternehmen aufzubauen."
"Es ist mir eine Ehre, in dieser wichtigen Phase der internationalen Expansion des Unternehmens zu Curaleaf zu stoßen", sagte Herr Greif. "Der europäische Cannabismarkt entwickelt sich rasant, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren talentierten Teams hochwertiges, nach EU-GMP zertifiziertes medizinisches Cannabis nach Deutschland und darüber hinaus zu liefern. Die globale Plattform von Curaleaf wird es uns ermöglichen, Innovationen voranzutreiben und zur weiteren Legitimierung von Cannabis in Europa beizutragen."
Die Ernennung von Herrn Greif unterstreicht das Bekenntnis von Curaleaf zu strategischer Führung und operativer Exzellenz, während das Unternehmen seine Präsenz in Europa weiter ausbaut und sich auf langfristiges Wachstum in den regulierten Märkten vorbereitet.
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01.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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